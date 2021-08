Loja da Águas de Niterói em novo endereço

Para melhorar o atendimento dos clientes, proporcionando um ambiente mais confortável e moderno, Águas de Niterói inaugurou uma nova loja que agora está na Rua Coronel Gomes Machado, 118, no Centro. No local os clientes terão autoatendimento para agilizar os serviços, melhorando a experiência do cliente na loja que funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h. Mesmo com esse novo atendimento presencial, a empresa pede para que os clientes priorizem o atendimento pelos canais de relacionamento, por medida de segurança no período da pandemia.

Os clientes podem procurar atendimento pelo WhatsApp 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, disponível no site www.aguasdeniteroi.com.br e no aplicativo, ou 0800 723 1222 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).



“A empresa não mediu esforços para proporcionar aos clientes um atendimento de qualidade, focando nos canais digitais para mantê-los em segurança. A inauguração da loja é um momento importante para empresa, porque reafirma o nosso compromisso em continuar estreitando o nosso relacionamento com nossos clientes. A orientação nesse momento é que sejam priorizados os canais digitais e que só compareçam ao ponto presencial em caso de extrema necessidade”, ressalta o superintendente da Águas de Niterói, Felipe Turon.



A coordenadora Comercial, Camilla Simonato, reforçou que a nova loja, além de ser mais moderna, proporciona mais conforto para o nosso público. “Nosso foco é no cliente. Com o novo conceito da loja, buscamos promover uma experiência melhor em cada atendimento”, explicou Simonato.