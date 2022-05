Lobão leva o Teatro Municipal de Niterói ao delírio

Luiz Antonio Mello

Foto: Adriana Andriole

A noite desse sábado (28) entrou para a história da cultura da cidade. Com lotação esgotada, o Teatro Municipal de Niterói recebeu o cantor e compositor Lobão, num show comemorativo dos 40 anos da Rádio Fluminense FM.

Ao longo de quase duas horas, Lobão levou o público ao delírio. Pessoas de todas as idades lotaram plateia, frias, camarotes e até a “torrinha” no último andar, e cantaram todas as músicas do começo ao fim.

Foto: Sérgio Lacerda. O Municipal ficou com a lotação esgotada

Do meio para o final o público não resistiu, levantou e o Municipal quase virou uma pista de dança. Depois do show, muito emocionado, Lobão disse que “era um mar de alegria na minha frente. Por isso eu amo Niterói, que sempre me recebeu calorosamente. Lancei meu primeiro Disco (“Cena de Cinema”), em 1982 em Niterói, na Rádio Fluminense FM e de lá para cá a minha paixão pela cidade só aumenta”.

Na sexta-feira (27), o Municipal recebeu um talk show com o próprio Lobão, o jornalista e escritor Arthur Dapieve, o cantor e compositor Marcos Sabino, o gerente de promoções da Fluminense FM, Alvaro Luiz Fernandes e a primeira locutora a entrar no ar, as 6 horas da manhã de 1º. De março de 1982, Selma Boiron. Também participei.

Foi uma divertida e emocionante conversa de quase duas horas sobre o surgimento da rádio, o sucesso, a criatividade das promoções, mercado do rock brasileiro nos anos 1980 e alguns casos muito engraçados.

O talk show de sexta-feira (27).

.

Antes, no camarim, Lobão recebeu a visita de alguns convidados como a esposa do prefeito Axel Grael, Christa Vogel Grael), que o músico achou “uma pessoa adorável” e fez questão de tirar fotos com ela. Christa ela representou o prefeito que estava fora da cidade.

Também no camarim, a diretora geral do Municipal, Marilda Ormy, o ex-superintendente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), advogado Ivan Macedo Viana, produtores culturais e empresários da cidade.

Quando Lobão entrou no palco para o show deste sábado (28) o Teatro já estava lotado e explodiu de alegria logo nos primeiros acordes de “Canos Silenciosos”. Um banho de energia positiva que foi até o final.

“Estamos muito felizes com o sucesso dos eventos. O público adorou o talk show de sexta e foi à loucura no show de sábado. Lobão fez um show de rock autêntico que como ele mesmo disse foi histórico e mostrou a força da Rádio Fluminense FM, mesmo 40 anos depois”, comentou Rodrigo Bessa, da Bessa Realizações, produtora dos eventos.

Foto: Adriana Andriole

“Quando olhei para a plateia, para as frisas e camarotes vibrando de emoção e alegria, cantando todas as músicas senti como a energia do Lobão e suas músicas contamina as pessoas que como a Fluminense FM, Maldita, é eterna. Muito emocionante”, disse Jéssica Abreu, também da Bessa Realizações.

Foto: Vitor D’Ávila

Gerente de promoções da Fluminense FM em sua fase áurea, o advogado Alvaro Luiz Fernandes ficou impressionado com longevidade da rádio. “Participando do talk show de sexta-feira, ouvindo os comentários, vendo a atenção das pessoas na plateia deu para perceber o quanto a rádio ainda está atual. Em muitos aspectos está à frente até dos tempos atuais. Eu me sinto honrado e grato de ter participado dessa história”.

O repertório do show, com a letra do Lobão.

Diante do sucesso avassalador, os produtores avaliam a possibilidade de editar e colocar o talk e o show de Lobão na internet, com várias entrevistas que foram gravadas nos eventos. Significa que, mais uma vez, a Maldita vai se eternizar.