Livros sobre futebol mostram porque o esporte é o mais prestigiado no mundo

Chega mais uma Copa do Mundo e o futebol adentra a casa de todos os brasileiros, que se unem para torcer pelo Brasil. Neste clima energizante, A Tribuna separa uma lista com os livros de futebol mais consagrados para ler e lembrar o porquê esse esporte é o mais valorizado do mundo.

Em edição revisada e atualizada, o jornalista Teixeira Heizer, testemunha de jogos inesquecíveis, não deixa passar nada no livro ‘O Jogo Bruto das Copas do Mundo: A Mais Completa Obra sobre as Copas do Mundo’.

Unindo emoção e precisão jornalística, conta a história das Copas e a dos seus personagens com um olhar que vai além da visão das cabines de imprensa. Desce à beira do gramado, aos vestiários, ao calor das arquibancadas, às salas dos cartolas, para descrever com detalhes lances nem sempre apresentados ao público nas versões oficiais.

Por ter, em sua vida profissional, atuado também como professor e advogado, o autor consegue dar a este livro um caráter didático, voltado para os jovens que querem conhecer as histórias das Copas do Mundo. Ele, que tem no futebol a sua paixão, viveu bastante próximo aos gramados e conheceu centenas de técnicos e jogadores, muitos deles personagens das epopeias do futebol brasileiro.

Pelé, Leônidas, Zizinho, Ademir, Nílton Santos, Castilho, Bellini, Zezé Moreira, Flávio Costa, Tim, Gentil Cardoso, Telê Sant’Anna e dezenas de outros foram seus confidentes – alguns “traídos”, por dever de ofício, nos textos deste ‘Jogo Bruto das Copas do Mundo’.

O livro ganhador da categoria ‘Melhor Ensaio e Biografia’ pelo Prêmio Jabuti, em 1966, promete emocionar a quem ler. ‘Estrela solitária – Um brasileiro chamado Garrincha’ conta a dramática história de um ídolo amado por uma mulher e por um povo inteiro, mas que acabou destruído por um inimigo implacável. Esta é mais que uma biografia. É um livro cheio de revelações até para os que julgavam conhecer Garrincha.

Para descrever essa trajetória, Ruy Castro, autor de Chega de saudade e O anjo pornográfico, fez mais de 500 entrevistas com 170 pessoas. Garrincha renasce em Estrela solitária como um herói – um herói tragicamente humano.

‘O Negro no Futebol Brasileiro’, do jornalista Mario Filho, que empresta o seu nome ao Maracanã, é uma obra conhecida por apreciação unânime. Mesmo num tema como o abordado, que mostra o indisfarçável racismo contra o negro nos primórdios do futebol brasileiro, o autor conseguiu dar leveza e envolvência ao livro.

Com apuro nos detalhes, esta edição reconstituiu o prefácio de Gilberto Freyre à primeira edição, o texto de Édison Carneiro para as orelhas da segunda edição, o de João Máximo para as orelhas da terceira, além do texto da apresentação do editor para a terceira edição.

A edição da Mauad Editora traz um caderno especial com a trajetória de Mario Filho, assinada pelo neto e jornalista Mario Neto, com fotos e perfis de alguns dos primeiros craques egros e mulatos do futebol brasileiro, com o texto assinado pelo historiador Gilberto Agostino.

Esse caderno chega ao final com a história da imagem da capa, do artista plástico Rebolo, que também foi jogador de futebol, e que mostra, pioneiramente, na arte brasileira uma cena de jogadores em campo: o negro driblando o próprio Rebolo, que se auto-retrata.

Em ‘Escola brasileira de futebol’, o jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, destrincha, de forma inédita, o estilo brasileiro de jogar bola. O futebol brasileiro é conhecido e admirado no mundo inteiro, mas, por algum motivo, a escola brasileira de futebol nunca foi registrada em nenhum livro.

A escola brasileira de futebol é uma mescla de estilos, alimentada por técnicos que fizeram história e que formaram jogadores históricos. O Brasil é, sem dúvida, o país do futebol, e por isso a sua escola precisa ser difundida, tanto pela bola nos pés quanto pelo conhecimento sobre sua teoria.

‘Como o futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização’, de Franklin Foer mostra que o futebol é mais que um esporte e envolve interesses reais – capazes de arruinar regimes políticos e deflagrar movimentos de libertação.

Os clubes de futebol espelham classes sociais e ideologias políticas, e frequentemente inspiram uma devoção mais intensa que as religiões. Para realizar esse amplo trabalho de reportagem, Franklin Foer viajou o mundo – da Itália ao Irã, do Brasil à Bósnia -, analisando o intercâmbio entre o futebol e a nova economia global.

“O jogo mais popular do mundo tornou-se nas mãos do jornalista Franklin Foer um esporte extremamente intelectualizado e de suma importância para a política internacional”, diz o Jornal do Brasil.