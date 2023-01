Livros de verão

Para quem está de férias, ou não, neste verão, o livro é uma excelente companhia. A TRIBUNA destacou dois títulos que são certeza de uma excelente leitura.

Noites tropicais: solos, improvisos e memórias musicais

Nelson Motta faz história no jornalismo cultural brasileiro. Sua presença é uma constante em todos os grandes movimentos culturais, do Cinema Novo a Tropicália, passando por várias gerações do rock.

Trabalhador compulsivo desde os 17 anos (está com 78) é compositor, escritor, roteirista, produtor musical, teatrólogo e letrista brasileiro. É autor de mais de trezentas músicas, com diversos parceiros, como Lulu Santos, Rita Lee, Ed Motta, Cidade Negra, Guilherme Arantes, Dori Caymmi, Erasmo Carlos e a banda Jota Quest.

Para comemorar os 20 anos do antológico “Noites Tropicais”, está saindo uma edição ampliada e revista. Clássico absoluto do jornalismo cultural, “Noites Tropicais” é uma viagem pelos tempos felizes da bossa nova, jovem guarda, MPB, tropicalismo, discoteca, rock brasil, escrita por quem viveu tudo isso de perto, como jornalista, testemunha e protagonista de grandes momentos da música brasileira, dos mais dramáticos aos mais divertidos.

“É um homem dos sete instrumentos. E toca bem todos eles”, dizia Nelson Rodrigues sobre Nelsinho. Sua história de sucesso como compositor, produtor e diretor de shows se soma à de escritor, jornalista e crítico musical em uma narrativa envolvente, de estilo leve e intimista, com tanta sinceridade que chega a parecer um romance.

Vinte anos depois, ele reviu e reescreveu o livro, fez cortes e acréscimos, e compôs três novos capítulos, que começam onde o original terminava.

Che: Uma vida revolucionária

O argentino Ernesto Rafael Guevara de la Serna formou-se em Medicina disposto a fazer uma revolução na América Latina. O rosto estilizado de Che Guevara tornou-se um símbolo contracultural de rebeldia e insígnia global na cultura popular dos anos 1960. Virou poster, camiseta.

Considerada a foto mais famosa do mundo

Ainda estudante de medicina, viajou por toda a América do Sul e radicalizou suas posições após testemunhar a pobreza, a fome e as doenças que assolavam o continente. Seu crescente desejo de ajudar a derrubar o que ele viu como resultado da exploração capitalista da América Latina levou ao seu envolvimento nas reformas sociais da Guatemala governada pelo presidente Jacobo Árbenz, onde ele presenciou o Golpe de Estado contra Árbenz apoiado entre outros pela CIA e a United Fruit Company o que solidificou a ideologia política de Guevara.

Che com Fidel Castro

Mais tarde na Cidade do México, conheceu Raúl e Fidel Castro, juntou-se ao Movimento 26 de Julho e partiu para Cuba a bordo do iate Granma com a intenção de derrubar o ditador cubano Fulgencio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Guevara logo ganhou destaque entre os insurgentes, foi promovido a segundo comandante e desempenhou um papel fundamental na vitoriosa guerrilha que, após dois anos, depôs o regime de Batista.

Após a Revolução Cubana, Che desempenhou vários papéis-chave no novo governo, incluindo a revisão dos apelos e dos esquadrões de fuzilamento para os condenados como criminosos de guerra durante os tribunais revolucionários, a instituição da reforma agrária como ministro das indústrias, a liderança exercida em uma campanha de alfabetização nacional bem-sucedida, serviu tanto como presidente do banco nacional e diretor de instrução das Forças Armadas de Cuba e atravessou o globo como diplomata em nome do socialismo cubano.

Tais posições também lhe permitiram desempenhar um papel central no treinamento das forças que repeliram a invasão da Baía dos Porcos e levando mísseis balísticos soviéticos com armas nucleares para Cuba, o que precipitou a crise dos mísseis de 1962.

O premiado jornalista norte-americano Jon Lee Anderson se uniu a um dos mais talentosos quadrinistas do México, José Hernández, e produziram um livro no formato de impactante graphic novel sobre a vida de um dos personagens mais emblemáticos do século 20.

Aos poucos, o leitor visita as entranhas da revolução cubana e assiste ao nascimento do comandante Che Guevara, que, após a vitória em Cuba, decidirá levar sua luta a outras terras até a morte na Bolívia, encerrando assim uma trajetória de sacrifícios e sonho que se confunde com a própria história do continente.

Inspirada na obra de Jon Lee Anderson, autor da melhor e mais completa biografia sobre Ernesto Che Guevara já escrita, e com arte poderosa de José Hernández, este romance gráfico revive com assombrosa precisão e dramaticidade a vida de uma figura central da história do século XX. As três partes que compõem a série ― “O doutor Guevara”, “Os anos de Cuba” e “O sacrifício necessário” ―, reunidas aqui, num só volume, são um trabalho impecável que faz jus às virtudes e contradições deste personagem que mudaria para sempre o rosto da América.

A versão do livro para a morte de Guevara é considerada totalmente verídica.

No Brasil, Che recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul do presidente Jânio Quadros, em 1961

Félix Ismael Rodríguez, um exilado cubano que se tornou um agente da Divisão de Atividades Especiais da CIA, assessorou as tropas bolivianas durante a caçada a Guevara na Bolívia. Além disso, o documentário My Enemy’s Enemy, de 2007, alega que o criminoso de guerra nazista Klaus Barbie aconselhou e possivelmente ajudou a CIA a orquestrar a eventual captura do revolucionário.

Em 7 de outubro de 1967, um informante avisou as Forças Especiais da Bolívia sobre a localização do acampamento de guerrilha na garganta de Yuro. Na manhã de 8 de outubro, eles cercaram a área com dois batalhões, contando com 1,8 mil soldados e avançaram até o barranco, desencadeando uma batalha em que Guevara foi ferido e feito prisioneiro enquanto liderava um destacamento com Simeón Cuba Sarabia.

O corpo de Che foi exibido como troféu pelo governo boliviano

Jon Lee Anderson relata que o quando as patrulhas bolivianas se aproximaram, Guevara duas vezes ferido, com sua arma inutilizada, ergueu os braços em sinal de rendição e gritou aos soldados: “Não atire! Eu sou Che Guevara e valho mais para você vivo do que morto”.

Não havia ninguém mais temido pela empresa (CIA) do que Che Guevara porque ele tinha a capacidade e o carisma necessários para dirigir a luta contra a repressão política das hierarquias tradicionais no poder nos países da América Latina.

Ele foi amarrado e levado para uma escola dilapidada na aldeia vizinha de La Higuera na noite de 8 de outubro. Durante o próximo meio dia, se recusou a ser interrogado por oficiais bolivianos e só falou em voz baixa com os soldados.

Um desses soldados, um piloto de helicóptero chamado Jaime Nino de Guzman, descreveu Che como “terrível”. De acordo com Guzman, o revolucionário foi baleado na panturrilha direita, seu cabelo estava sujo de barro, suas roupas estavam rasgadas e seus pés cobertos por bainhas de couro. Apesar de sua aparência abatida, ele conta que “Che ergueu a cabeça, olhou todos diretamente nos olhos e pediu apenas para fumar”. Guzman afirma que teve pena e deu-lhe uma pequena bolsa de tabaco para o cachimbo. Guevara sorriu e agradeceu.

Mais tarde, na noite de 8 de outubro, Che — apesar de ter as mãos amarradas — chutou um oficial do exército boliviano, chamado Capitão Espinosa, contra um muro depois que o oficial entrou na escola e tentou arrancar o cachimbo de sua boca para levar como lembrança enquanto ele ainda estava fumando. Em outro caso, cuspiu na cara do contra-almirante boliviano Ugarteche, que tentou interrogá-lo algumas horas antes de sua execução.

Na manhã de 9 de outubro, o presidente boliviano, René Barrientos Ortuño, ordenou que Guevara fosse morto. A ordem foi retransmitida para a unidade que o detinha por Félix Rodríguez, apesar do desejo do governo dos Estados Unidos de que ele fosse levado ao Panamá para mais interrogatórios.

O carrasco que se ofereceu para matar o revolucionário foi Mario Terán, um sargento de 27 anos do exército que, embora meio bêbado, pediu para atirar porque três de seus amigos da Companhia B haviam sido mortos em um tiroteio com o grupo guerrilheiro vários dias antes.

Para fazer as feridas de bala parecerem consistentes com a história que o governo boliviano planejava divulgar ao público, Félix Rodríguez ordenou que Terán não atirasse na cabeça, mas apontasse com cuidado para fazer parecer que havia sido morto em ação durante um confronto com o exército.

René Barrientos nunca revelou seus motivos para ordenar a execução sumária de Guevara em vez de julgá-lo, expulsá-lo do país ou entregá-lo às autoridades dos Estados Unidos. Gary Prado, o capitão boliviano no comando da companhia do exército que capturou Guevara, disse que as razões pelas quais Barrientos ordenou sua execução imediata eram para que não houvesse possibilidade de Guevara escapar da prisão, e que não houvesse drama de um julgamento público em que a publicidade adversa pode acontecer.