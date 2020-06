Livro une matemática e humor

Márcia Martins, professora do Instituto de Matemática e Estatística da

UFF lança seu sexto livro, o “Matemática se aprende

brincando – humor, desafios e curiosidades” que será publicado em

breve pela Editora WAK. Ela traz para esta obra a sua experiência à frente

do Jornal Dá Licença, uma publicação do IME/UFF, voltada para o curso de

Licenciatura em Matemática. A função do livro, assim como era a do

jornal, é trazer para o leitor uma nova visão da matemática, impregnada

de curiosidades, desafios e divertimento.

A proposta do referido livro é abordar tópicos da matemática por um

prisma lúdico, uma forma leve, bem humorada e divertida, de encarar

uma disciplina que vez por outra é malquista pelo alunado. O lúdico é a

palavra chave que dá norte aos capítulos. O texto apresenta curiosidades,

arte, desafios, humor, tudo isso permeado de matemática.

O público alvo, vai desde estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino

Médio, assim como licenciandos, professores de Matemática, e quaisquer

pessoas que nutram alguma curiosidade sobre este interessante ramo que

é a matemática e suas relações com o cotidiano.

O livro inicia dando voz a matemáticos importantes, de diversos períodos,

e segue apresentando vários aspectos desse mundo tão instigante que é a

matemática. A autora vai da poesia ao humor, passando por temas que

inspiraram peças teatrais e filmes famosos. Enfim, é um livro que contribui

para a construção de uma visão lúdica e interessante da matemática,

podendo atrair o interesse dos estudantes. A leitura deste livro será

também de grande importância para professores, pois traz material

distinto daquele encontrado nos livros didáticos, e que podem enriquecer

as aulas.