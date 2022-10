Livro traz histórias da pandemia contadas na quarentena

Na noite desta terça-feira (11), a partir das 18h, será lançado o livro “Pandemia – O medo e o riso na quarentena”, do jornalista Romildo Guerrante, no Solar do Jambeiro, em Niterói. Romildo é colunista do blog Quarentena News.

Editado pela Scortecci, o livro resume algumas das crônicas publicadas pelo blog nos últimos dois anos. São histórias bem-humoradas, embora construídas nos tempos do grande pavor da pandemia.

O editor do blog, Jorge Antonio Barros, diz que “o autor construiu um novo gênero literário que define ser fake fiction, com o qual se apropria da linguagem jornalística para contar histórias que têm tudo para ser verdade, mas não passam de engraçadas invenciones, de fazer inveja a Orson Welles.”

O cronista Carlos Eduardo Novaes, na apresentação da obra, afirma que o riso deve ser considerado na crítica aos gestores num país que registrou mais de 600 mil óbitos. O riso está, segundo Novaes, “do outro lado do muro, de onde são disparadas asneiras e sandices pelos adeptos da gripezinha.”

“É possível levar a sério” – pergunta Novaes – “a declaração de que quem tomar a vacina corre o risco de virar jacaré? Romildo tem uma fabulosa fábula a respeito. E como reagir diante da afirmação de que o vírus é comunista, produzido em laboratório pelos chineses? …Romildo, com sua sabedoria milenar, sabe da importância do humor e está de braço dado com ele em seus brilhantes textos.”

A capa é um dos últimos trabalhos de Aliedo Kammar, falecido em abril deste ano.