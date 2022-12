Livro sobre 50 anos do Clube da Esquina será lançado em Niterói e Rio no fim de semana

Nesta sexta-feira (16), e sábado (17) será lançado “ De Tudo Se Faz Canção – Os 50 anos do Clube da Esquina”, da editora Garota FM. Organizado por Márcio Borges (um dos principais letristas do Clube da Esquina) e Chris Fuscaldo (pesquisadora musical, biógrafa e diretora da Garota FM), o livro foi produzido este ano para celebrar as cinco décadas do álbum que revolucionou a música brasileira.

Recentemente, o Clube da Esquina, LP gravado por Milton Nascimento e Lô Borges em 1972 foi eleito o melhor disco já lançado no país, segundo ranking preparado pela equipe do podcast Discoteca Básica com base em listas enviadas por 162 críticos, artistas e pesquisadores musicais (inclusive Fuscaldo).

Visando os fãs estrangeiros – o livro é bilíngue (português/inglês) e reúne depoimentos longos dos músicos envolvidos na produção – de Alaíde Costa, convidada na faixa “Me deixa em paz”, a Milton e Lô –, além de textos de Márcio Borges e uma biografia do movimento que colocou Minas Gerais no mapa da música brasileira escrita por Chris Fuscaldo.

Além de um faixa a faixa escrito por nomes como Ana Maria Bahiana, Charles Gavin, Patricia Palumbo, Kamille Viola, Ricardo Schott, Renato Vieira, Leandro Souto Maior, Bento Araujo e outros pesquisadores musicais, o livro conta ainda com um prefácio e um posfácio contando como foram as comemorações em 2022, com depoimentos de atores do musical “Os Sonhos Não Envelhecem”, de Ricardo Alexandre (editor do podcast Discoteca Básica) e de Marcos Sabino, produtor do Festival Marazul, realizado em Niterói, onde o LP foi pré-produzido entre 1971 e 1972.

Aliás, este é o primeiro livro que ajudará os fãs a entenderem o que é, afinal, o loteamento Marazul, e poderão levar para casa uma foto atual da casa onde Milton, Lô, Beto Guedes e Jacaré – primo trespontano de Bituca – moraram no início da década de 1970. Além dessa, o livro traz diversas outras imagens históricas, desde Milton como crooner do grupo W’s Boys (que tinha Wagner Tiso na formação) até a despedida dele dos palcos na turnê A Última Sessão de Música.

Sobre os organizadores

Márcio Borges é compositor, escritor e professor. Fundou com Milton Nascimento e com o irmão Lô Borges o Clube da Esquina, que primeiro foi uma canção composta pelos três, em seguida o nome do LP e, anos depois, a alcunha do movimento musical.

Possui músicas gravadas (no Brasil e no exterior) por nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Nana Caymmi, Simone, Elis Regina, Zimbo Trio, Ira!, Boca Livre, Wayne Shorter, Stanley Turrentine, Larry Coriel, Jon Anderson, Sérgio Mendes. É autor dos livros Os Sonhos Não Envelhecem – Histórias do Clube da Esquina (1996), Os Sete Falcões (2000), Cartas da Humanidade (2014).

Chris Fuscaldo é pesquisadora musical, cantautora (álbum Mundo Ficção), jornalista, (revistas Rolling Stone Brasil, OutraCoisa etc), fundadora e diretora da Garota FM Books. Mestra e doutora e Literatura, Cultura e Contemporaneidade, é imortal da Academia Niteroiense de Letras. Autora dos livros Discobiografia Legionária (2016), Discobiografia Mutante: Álbuns que Revolucionaram a Música Brasileira (2018) e “Viver é Melhor que Sonhar – Os Últimos Caminhos de Belchior (2021)”, assinou a curadoria do museu virtual “O Ritmo De Gil”, lançado em 2022 no Google Arts & Culture.