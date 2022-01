Livro revela enigmas nas letras dos Beatles

Luiz Antonio Mello

Hunter Davies, 89 anos, é um inglês animado, risonho, tem fama de fofoqueiro mas deve ser por pura inveja. Afinal, ele é o autor da única biografia oficial da maior banda de rock de todos os tempos, The Beatles, lançada em 1968.

Davies era arroz de festa nas casas de John, Paul, George e Ringo, foi testemunha de cenas íntimas, diálogos, confissões. A biografia é ótima, mas filtrou 90% do que ele soube, viu, ouviu e comeu, já que sempre almoçava e jantava na casa dos músicos.

Um grande livro dele, lançado no Brasil, se chama “As letras dos Beatles: A história por trás das canções”, que está nas melhores livrarias. O livro não é bom. É espetacular!

Ao longo de anos chafurdando em arquivos, lixo, banheiros, bibliotecas, fã clubes, ele pegou mais de 100 letras, a maioria escrita a mão. Os Beatles, ele diz, faziam música a qualquer hora, em qualquer lugar, vulcões em constantes erupções cuspindo a mais fina e genial lava da cultura pop.

Eles tinham uma secretária, Freda Kelly, 78 anos, que trabalhou com eles de 1962 e 1972, ou seja, sabia de tudo. Jamais concedeu entrevistas, nunca falou com jornalistas, ela extremamente discreta e tinha a confiança cega de todos. Especialmente do empresário Brian Epstein (1934-1967) cuja compulsiva e sadomasoquista pan sexualidade era gerenciada com discrição e sigilo por Frida que administrava a agenda de encontros.

Frida só abriu o bico a pedido da amiga Ryan White que dirigiu o documentário “Nossa querida Freda — A secretária dos Beatles” (“Good Ol’ Freda” no título original).

Como os Beatles só escreviam as letras a mão, e como na maioria dos casos não dava para entender os rabiscos, eles entregavam a Frida que as datilografava e depois…jogava os manuscritos no lixo. Muito beatlemaníaco se rasga todo quando sabe disso.

Hunter Davies é autor de dezenas de livros, incluindo biografias, romances e contos infantis. No jornal Sunday Times foi redator chefe e mais tarde editor. Atualmente, escreve para The New Statesman, The Sunday Times e Daily Mail. Por três anos apresentou o programa Bookshelf na BBC Radio 4.

Para escrever o livro “As letras dos Beatles…”, Davies gastou muita sola de sapato e torrou milhares de neurônios tentando decifrar o material. Afinal, as músicas podiam começar no verso de um envelope, num guardanapo ou num papel de carta de hotel.

Os escritos, entre eles vários rascunhos e versões revisadas, propiciam uma visão única e íntima do marcante processo criativo dos maiores compositores de música popular de todos os tempos: o que eles pensavam, como mudavam de ideia e de que maneira realizavam suas composições, hoje conhecidas em todo o mundo.

Cada música é apresentada aqui em seu contexto: o que os Beatles estavam fazendo naquele momento, como compuseram e gravaram a faixa, como a primeira versão difere da final. Quase todas as canções dos Beatles têm uma grande história por trás, de “Yesterday” e “Eleanor Rigby” a “Yellow Submarine”. Embarque nesta viagem aos bastidores destas obras primas do pop.

Atualmente, esses documentos pertencem a colecionadores e a amigos dos integrantes da banda, muitos deles sob a custódia de museus e universidades mundo afora.

O livro é uma preciosidade.