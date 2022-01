Livro reúne locais de vanguarda de arte na América Latina

Exposições de arte, edifícios, instituições e ações de fomento artístico compõem os ecossistemas singulares retratados em Onde Vive a Arte na América Latina, lançado pela consultoria de arte e editora Act. O livro, organizado por João Paulo Siqueira Lopes e Fernando Ticoulat, é mais do que uma documentação de 35 importantes espaços artísticos da região. A publicação é fruto de uma ampla e relevante pesquisa que reúne, além de imagens inéditas, texto críticos e entrevistas com curadores e dirigentes das instituições, aprofundando conexões, similaridades e diferenças no meio artístico latino-americano.

Ao folhear Onde Vive a Arte na América Latina e sua diversidade de espaços, obras, técnicas expositivas e produtivas, o leitor passeia — mesmo à distância — por museus, fundações, residências artísticas, espaços independentes, parques de esculturas, e depara-se com poéticas únicas, desenvolvidas de forma peculiar por cada um deles. Na seleção, estão espaços brasileiros como Aarea, MAM Rio, LABVERDE, Pivô e Pinacoteca de São Paulo, além de instituições estrangeiras, a exemplo de Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria (Colômbia), Malba (Argentina), Museo Tamayo (México) e NuMu (Guatemala).

O objetivo de Onde Vive a Arte na América Latina é ser uma referência para o desenvolvimento do estado da arte não só localmente, mas no mundo. Por isso, a publicação trilíngue também será lançada e comercializada em outros países da América Latina e da Europa — em parceria com aTurner Libros –, disseminando internacionalmente essa extensa pesquisa e ressaltando a relevância global dos espaços retratados. Por meio dela, busca-se promover o intercâmbio de informações e o engajamento acerca da circulação da arte no contexto latino-americano﹒