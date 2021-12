Livro “Renato, o russo” mergulha na essência do cantor da Legião Urbana

“Renato é poeta?”

Esse foi o questionamento que inspirou a pesquisa da brasiliense Julliany Mucury, que no livro “Renato, o Russo” mergulha de maneira inédita na trajetória de um dos maiores poetas e cancionistas da história da música brasileira, desvendando as múltiplas qualidades e significados que formaram as personalidades do jovem Renato Manfredini Jr. e do artista Renato Russo.

Depois de dez anos de coletas de dados e análises da obra do vocalista da Legião Urbana, a pesquisadora apresenta em detalhes o legado das poesias de Renato e a sua contribuição para a cultura e o pensamento do país. Editado pela Garota FM Books, o livro vai celebrar o legado de Renato Russo em outubro de 2021, quando sua morte completa 25 anos.

Renato, o Russo dialoga com os relatos biográficos já publicados sobre o cantor e compositor, cuja carreira se iniciou em Brasília. No entanto, o livro vai por um viés diferenciado, analisando a fundo as canções de Renato Russo, bem como o contexto musical, histórico e poético em que elas foram produzidas. Julliany Mucury afirma que Renato foi muito mais do que um poeta e que sua obra merece estar entre os cânones da música brasileira.

Como o livro de Julliany revela, as canções representaram uma parte fundamental na vida de Renato Manfredini Jr. e o ajudaram a compreender melhor o seu lugar no mundo, liberando um lado seu que até então era reprimido. Por isso, as músicas de Renato o acompanharam em suas transformações, falando de questões típicas de sua geração e das mudanças individuais na vida do poeta, atravessando a própria Legião Urbana a partir da década de 1990. Entre elas, a AIDS, doença que vitimou Renato em 1996.

Renato, o Russo surge para celebrar a trajetória de Renato, resgatando a sua memória e a relevância da obra artística deixada por ele. O livro é um presente aos fãs do poeta, mas também uma oportunidade para que novas gerações de amantes da música brasileira possam conhecer o seu legado.

A autora

Nascida em Brasília, Julliany Mucury é mestre e doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora do sujeito contemporâneo. Em 2019, Julliany defendeu a sua tese de doutorado intitulada Renato Russo: um eu em colisão consigo mesmo. O trabalho é agora adaptado para o livro Renato, o Russo.