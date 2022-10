Livro que analisa a Independência do Brasil será lançado sexta-feira

Ilustração: quadro de Pedro Américo

Nesta sexta (14), na Academia Brasileira de Letras, vai ser lançado o livro “200 anos de independência do Brasil – Das margens do Ipiranga à margem da sociedade”, que reúne análises de especialistas como o jornalista Merval Pereira, presidente da ABL, o sanitarista Gonzalo Vecina, entre outros intelectuais.

O livro é uma parceria entre o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) e o Movimento do Ministério Público Democrático (MPD), publicado pela editora Quartier Latin. Com 320 páginas (custa R$ 118), o lançamento é a partir das 17 horas na ABL.

A coordenação do livro é do procurador de justiça criminal do Ministério Público de SP e presidente do INAC, Roberto Livianu, e da professora de Ciência Política da UNESP, Rita Biason.

Conceituado time analisa o Brasil em várias vertentes

O livro reúne um grupo de conceituados especialistas em diversas áreas do conhecimento humano que fazem uma grande análise sobre os 200 anos do Brasil desde a independência.

Paulo Afonso escreveu sobre Direitos da Infância; Ricardo Prado sobre Direitos Humanos; o idealizador do SUS e ANVISA no Brasil, Gonzalo Vecina, fez um retrospecto da saúde; o ex-ministro Renato Janine e hoje presidente da SBPC analisou a educação.

Roberto Livianu e Rita Biason escreveram sobre corrupção. O ex-embaixador nos EUA, Rubens Barbosa, sobre relações internacionais; o imortal Merval Pereira sobre jornalismo e comunicação; e o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Irapuã Santana, sobre racismo e outros temas.

Lançamento começa com debate

O lançamento do livro começa com um debate, às 17h, mediado pelo influencer Pedrinho Salomão. Participam Roberto Livianu, presidente do INAC; Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras; Luana Genót, diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil; Fernanda Leitão, ex-procuradora do Estado do RJ; Davi Lago, diretor executivo do INAC; Fábio Medina, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado; e Rodrigo Bertocelli, diretor executivo do INAC.