Livro marca os 350 anos da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói

No dia 22 de agosto, às 10 horas, nas dependências da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói, acontecerá o lançamento do livro “Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição – 350 anos de fé e bençãos”. Na ocasião, a igreja receberá a autora Renata Aymoré Gama, para uma breve sessão de autógrafos junto ao prior Luiz Gonzaga e a comunidade da Imaculada. Vale lembrar que o uso de máscaras e a observância do distanciamento social ainda são obrigatórios.

Sob o selo da DB Editora, a obra apresenta fotos históricas e atuais que abrilhantam textos ricamente pesquisados. Os leitores também encontrarão, ao longo da leitura, textos de sacerdotes, devotos de Maria, pesquisadores e testemunhos de bençãos.

Para a historiadora e arquiteta Renata Gama participar do jubileu é a realização de um sonho: “É maravilhoso ver o livro pronto! Foram meses de muita pesquisa e busca por informações para podermos apresentar um pouco da vida e do movimento que aconteceram durante esses 350 anos de história. Sou grata pelo convite. A Mãe Santíssima merece sempre o melhor!” pontua.

Em homenagem ao dia 17 de agosto, data oficial do aniversário da Arquiconfraria de Nossa Senhora da Conceição de Niterói e de sua igreja, acontecerão, ao longo de toda a semana, missas comemorativas. As datas e horários podem ser conferido no site da igreja: www.nsdaconceicaodeniteroi.com.br

A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói fica na Rua da Conceição, 216, Centro, Niterói, RJ. Estacionamento: Niterói Shopping – Acesso à Igreja pelo estacionamento.

Historicamente, a “Sagrada Colina”, como é amorosamente chamada por seus fiéis, abarca momentos marcantes. Ela já foi catedral da cidade, guardou em seus domínios relíquias sagradas e foi a menina dos olhos de figuras importantes da cidade. Sob o dogma da fé, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição é envolta por sentimentos de devoção, adoração e amor, quando recebe, no dia 8 de dezembro, milhares de filhos da Imaculada.