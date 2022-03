Livro inspirado no ator Paulo Gustavo será lançado nessa sexta-feira

Vai ser lançado nessa sexta-feira, dia 11, as 17h30m na Livraria Argumento, localizada no Leblon, o livro “Estética da Estupidez” do jurista e professor Tiago Pavinatto. A obra, publicada pela editora Almedina Brasil, faz um alerta para o movimento que o autor define como “pensamento estúpido”, corrente de ideias que se baseiam na mentira, no preconceito e na violência.

Pavinatto é advogado, parecerista, professor, Doutor, Mestre e Pós-Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Escritor e colunista, é chairman do conselho de diretores do Instituto Roccasecca Conhecimento e integra ainda o time de especialistas da série “Investigação Criminal: Crimes Perversos”, exibida pelos canais AXN e SBT, além da Amazon Prime.

O perigo das fake news, os estragos causados pela distorção de fatos e as ferramentas para combater a intolerância e os discursos de ódio são alguns dos temas abordados.

O desejo de falar sobre estes assuntos ganhou força após o autor acompanhar os ataques homofóbicos direcionados ao ator e humorista Paulo Gustavo, em maio de 2021. Na época, um pastor evangélico chegou a declarar que orava pela morte do artista enquanto ele enfrentava as complicações da Covid-19, que se confirmariam fatais.

A obra de Pavinatto já foi indicada até mesmo pelo historiador e professor Leandro Karnal como sugestão de leitura.

“O livro é muito interessante e serve para refletir o momento curioso em que nos encontramos. O autor mistura bom humor, ironia ácida, referências eruditas e lança catapultas sobre a Jerusalém de Brasília e seus Messias”, destaca Karnal sobre a obra.

“Estética da Estupidez” reflete sobre o significado da verdade neste momento singular da história, permeado pela disseminação de fake news e distorção de fatos. Ao debater conceitos relacionados à ciência e religião, o livro instrumentaliza o combate à estupidez.