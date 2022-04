Livro infantil aborda autismo e a preservação do meio ambiente

Tratar todos com Respeito é a principal mensagem para as crianças que lerem o livro “A Cigarra Autista”, que acompanha um CD com 26 faixas alusivas à obra, de autoria da cantora, compositora, instrumentista e escritora Anna Torres, a ser lançado no Brasil, no Dia Mundial da Conscientização do Autisto, 02 de abril (sábado), pela Internet.

A fábula “A Cigarra Autista” auxilia na compreensão do leitor quanto a importância da amizade e da empatia no reino da floresta. Anna Torres busca com esse projeto sensibilizar as pessoas, principalmente no incentivo às famílias de autistas, na busca da superação para uma vida com mais aceitação. “A minha proposta é provocar o debate sobre o autismo e a discussão das políticas públicas para os portadores do Transtorno do Espectro Autista”, comenta a autora.

Anna conhece muito bem o universo e as dificuldades do autismo, pois é mãe de Marianna, de 12 anos de idade, que, apesar de não conversar (característica autista), canta em três idiomas (português, francês e italiano) e até compõe músicas.