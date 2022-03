Livro “Golpe Derrotado” revela bastidores da trama que afastou Rodrigo Neves da prefeitura de Niterói

O livro “Golpe Derrotado”, escrito pelo jornalista PH de Noronha, revela detalhes da conspiração política que levou o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves à cadeia, sem nenhuma prova em dezembro de 2018.

“Golpe Derrotado”, editado pela Máquina de Livros, será lançado em noite de autógrafo nessa quinta-feira, dia 17/03, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.

O livro tem apresentação do advogado Técio Lins e Silva e, ao longo de 320 páginas, narra os bastidores políticos e jurídicos que envolveram parlamentares de extrema-direita e setores do Ministério Público numa intrincada trama.

Há três anos, em março de 2019, Rodrigo Neves (PDT), que é pré-candidato ao governo do Rio, deixou a cárcere, após decisão do Tribunal de Justiça por 6 votos a 1 a favor da liberdade e do retorno imediato dele à chefia do governo de Niterói. Ele concluiu o mandato com 85% de aprovação em 2020 e elegeu seu sucessor, Axel Grael, em primeiro turno com 62% dos votos válidos.

Sem que tivesse sido apresentada nenhuma prova, o então prefeito foi retirado do cargo e preso a poucos dias do recesso do Judiciário, em dezembro de 2018. A acusação se baseou apenas em uma falsa delação premiada e, até hoje, Rodrigo Neves sequer foi ouvido.

O caso de Rodrigo Neves se tornou um dos principais episódios de lawfare da política brasileira dos últimos anos. A expressão retrata o uso do sistema legal para perseguir quem seja declarado inimigo. Três anos depois, Rodrigo não foi ouvido e, até hoje, nenhuma prova apresentada.

“Não desejo ao maior adversário político sofrer a ação arbitrária e ilegal que sofri. Sem nunca ter sido ouvido, sem quaisquer indícios ou provas, com a omissão de dados oficiais que corroboravam minha seriedade e com uma mentira sobre minha esposa, impuseram um imenso sofrimento à minha família, violentaram a soberania popular, e tentaram arrasar minha imagem, minha honra e minha reputação”, disse Rodrigo Neves, em depoimento.

“Golpe Derrotado” traz ainda depoimentos de importantes personagens que acompanharam o caso de Rodrigo Neves, como os ex-ministros Ciro Gomes, José Eduardo Cardozo e Tarso Genro, o ex-presidente da OAB Wadih Damous e o atual prefeito de Niterói, Axel Grael. Conta também com a análise da jurista Carol Proner sobre o lawfare.

A obra traz um anexo com a íntegra do texto de defesa apresentado ao TJ-RJ por Técio Lins e Silva, que assina ainda a apresentação da obra, onde diz:

“Na academia, podemos dizer que Rodrigo Neves sofreu lawfare. Na Advocacia de Guerrilha, aquela que enfrenta um inimigo disfarçado de autoridade, na defesa que se defronta com o uso inaceitável do poder do Estado, lida-se com autoridades que subvertem seu papel para serem autoritárias, rompem com a expectativa de um procedimento democrático e garantista e só se dedicam à violência, à mentira e às notícias falsas para conseguirem neutralizar quem elegeram inimigo. Essa prática conhecemos bem. (… ) Rodrigo Neves foi vítima de uma conspiração política inaceitável para destruí-lo. Mas resistiu!”.