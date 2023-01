Livro do príncipe Harry joga lama no ventilador da família real

Leonardo Oliveira Brito

A família real britânica sempre é alvo de comentários no mundo todo. Tudo que os cerca gera discussões, debates e muita repercussão. No entanto, poucos tiveram a coragem ousadia e até a grosseria de jogar tanta lama no ventilador como o príncipe Harry, tido como “patinho feio” do clã.



Por isso, Harry escreveu o livro “Spare” com o fígado. Traduzido para a versão brasileira com “O que sobra”, nome que faz alusão a um comentário supostamente feito quando viram no berçário, horas depois de vir ao mundo.



Na autobiografia, muita cocaína, bebida, sobre a violenta relação com o irmão mais velho William (que sempre foi o quindim da família), e seu pai, o rei Charles III, além de vários outros episódios de sua vida, como a guerra do Afeganistão. “Só matei 25 lá”, diz, achando que foi pouco.

Ele compara a turbulenta relação com o irmão e o pai, além de vários outros episódios de sua vida, como a guerra do Afeganistão.



Harry diz que seu irmão William, novo herdeiro do trono britânico, o derrubou jogou no chão durante uma discussão em 2019 em sua casa em Londres. O assunto era o pomo da discórdia, a esposa norte-americana de Harry, Meghan Markle. William chamou Meghan de “difícil”, “rude” e “abrasiva”, escreve Harry.







Casamento com Camilla



Harry entrega que ele e William, filhos da Princesa Diana, pediram que o pai não se casasse com Camilla Parker-Bowles, amante do pai desde antes dele casar com Diana. Camila agora é a rainha-consorte do Reino Unido. Mesmo assim, ele escreve que tanto ele quanto William amarelaram na hora H e acabaram desejando um casamento feliz ao seu pai e mentiram duzendo que nutrem simpatia pela relação deles.

“Apesar da amargura e da tristeza que sentimos ao fechar mais um ciclo na história da nossa mãe, entendemos que isso era irrelevante.”, justifica.



Fruto de caso fora do casamento?



Harry negou boatos da imprensa de que ele seria um filho bastardo, foi resultado de um caso entre o major James Hewitt e sua mãe, que nunca negou que costurava para fora enquanto era casada com Charles. Conta que muitas que seu pai “brincou” sobre não saber quem era o verdadeiro pai de Harry. O príncipe afirma que a ideia é absurda porque sua mãe conheceu Hewitt muito tempo depois de ele ter nascido.

Uso de drogas

Harry diz que lhe ofereceram uma carreira de cocaína na casa de alguém quando tinha 17 anos. Ele passou a consumir a droga em várias outras ocasiões fugindo da realidade e insiste que reportagens da imprensa sugerindo que ele era um viciado em drogas eram falsas e que ele não gostava da experiência.

“Não era muito divertido e não fazia com que me sentisse especialmente feliz, como parecia fazer com todos os outros, mas eu me sentia diferente, e esse era o principal objetivo. Eu era um garoto de 17 anos pronto para experimentar qualquer coisa que alterasse a ordem pré-estabelecida”, escreve. Nas festas que frequentava, Harry costumava beber um litro de brandy (sua preferida) e por isso sempre voltava para casa carregado, para espanto dos agentes do MI 5 (serviço secreto britânico) que, escondidos, produziam extensos relatórios sobre o comportamento do príncipe.

Afeganistão



Harry afirma que matou 25 pessoas quando servia como piloto de helicóptero no Afeganistão. Disse que participou de seis missões, todas envolvendo mortes, mas afirma que as via como justificáveis porque os rebeldes do Talibã queriam matar seus camaradas.

“Não era uma estatística que me enchia de orgulho, mas também não me deixou envergonhado. Quando me vi mergulhado no calor e na confusão do combate, eu não pensei naqueles 25 como pessoas. Eles eram peças de xadrez retiradas do tabuleiro, pessoas ruins eliminadas antes que pudessem matar pessoas boas. Sei que 25 foram pouco, eu poderia ter matado mais”.

Braçadeira Nazista



Harry afirma que ele foi encorajado pelo príncipe William e sua esposa Kate Middleton a ir a uma festa à fantasia em 2005 usando uma braçadeira nazista, no que ele descreveu como “um dos maiores erros da minha vida”.

Vendas já batem recorde no Reino Unido



O livro já é a obra de não ficção vendida mais rapidamente na história do Reino Unido, disse a editora do livro nesta última terça-feira, tendo vendido 400 mil cópias até agora nos formatos de capa dura, e-book e áudio.

“Sempre soubemos que este livro iria voar, mas está superando até mesmo nossas expectativas mais otimistas”, disse Larry Finlay, diretor administrativo da Transworld Penguin Random House, em um comunicado.

“Até onde sabemos, os únicos livros que venderam mais no primeiro dia são aqueles estrelados pelo outro Harry (Potter)”, disse Finlay, fazendo referência aos livros da saga infanto-juvenil da autora J.K. Rowling.

E pelo que parece, vai vender muito mais. Apesar de não ter saído no Brasil, a edição em inglês é o livro mais vendido na Amazon.