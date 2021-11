Livro de jornalista niteroiense incentiva diálogos preventivos contra as drogas e violência

O assunto prevenção do uso de drogas e a violência na infância e juventude, quando não há nenhuma ocorrência mais grave de uso e seus efeitos, deve ser tratado de uma maneira direta, mas pode até ser versada em rimas e pra lá de divertida. Pensando nisto, a jornalista, comunicadora e escritora Gabriela Nasser criou a personagem “Pompa”, uma “palhacinha-bailarina-professorinha” que ensina com talentos muito especiais no livro “ Pompa e as circunstâncias. O volume, da editora Autografia, será lançado no dia 17 de dezembro, das 15h às 17h, no Clube Rio Cricket.

O livro, que já ganhou a versão da personagem em forma de boneca de pano criada pela artesã Cristina Fuscaldo Melo, também trata da diversidade de religiões, o respeito às autoridades do Brasil- aliado à visão de que a criança também pode pedir ajuda a qualquer uma pessoa lotada nesta posição -, entre outros assuntos de suma importância para uma boa educação. Sem falar nos temas redes sociais e cuidados com o dentes definitivos, promovendo o entendimento da importância de uma melhor higiene nas fases de troca de dentes, entre outros.

As ilustrações são de Fabiana Espíndola e o livro tem classificação etária de 8 a 12 anos. O Clube Rio Cricket fica na Rua Fagundes Varela, 637 em Icaraí.

Foto: Leo Santos