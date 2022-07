Livraria da UFF já tem data marcada para ser reinaugurada

No próximo dia 18 de julho, a Livraria Eduff Gragoatá será reinaugurada, após sete anos fechada.

Alunos e funcionários da Universidade Federal Fluminense (UFF), terão 30% de desconto tanto nos livros da Eduff quanto no de outras editorias.

Segundo a universidade, o objetivo de trazer a livraria de volta é facilitar o acesso aos títulos de diferentes áreas, e desta forma, ajudar na democratização do conhecimento, que é uma das principais missões da editora.

O privilégio de receber os descontos será apenas para alunos, docentes e servidores técnico-administrativos que apresentarem a carteirinha UFF ou o crachá na hora de efetuar o pagamento.

Vale ressaltar que, a unidade do Gragoatá irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, mas a previsão é que o horário de atendimento seja ampliado a fim de atender aos estudantes dos cursos noturnos.

A Livraria Eduff Gragoatá fica no campus da UFF no Campus da UFF do Gragoatá, na Rua Visconde do Rio Branco, s/n, São Domingos, em Niterói.