Liverpool pode ser campeão inglês e quebrar jejum de 30 anos

Alan Bittencourt

Um tabu que já dura 30 anos pode ser quebrado nesta quinta-feira, dia 25. Após vencer o Crystal Palace por 4 a 0 na última quarta-feira, o Liverpool pode sagrar-se campeão inglês. Para soltar o grito de campeão, basta que nesta quinta-feira o Manchester City, único time capaz de tirar o título, não vença o Chelsea no Estádio Stamford Bridge, em Londres, no complemento da 31ª rodada. O City têm 63 pontos e ainda sonham com um milagre para conquistar o bicampeonato.

Porém, a tarefa não será das mais fáceis para o City. A partida é importante também para o Chelsea, que ocupa a quarta posição na tabela, com 51 pontos, dois a mais que o quinto colocado, Manchester United, que já jogou na rodada. As equipes brigam pela última vaga que classifica para a Champions League 2020/2021.

O atacante Mohamed Salah não esconde mais a certeza de que a Premier League (criada em 1992 para substituit o antigo Campeonato Inglês) está finalmente a caminho de Anfield Road.

“Desde que eu cheguei ao Liverpool, eu dizia que quero ganhar a Premier League com este time. Ano passado, tivemos chance mas o Manchester City teve uma performance muito boa e ganhou. Agora, é nossa vez de ganhar – afirmou Salah em entrevista à “Sky Sports”, referindo-se ao vice-campeonato da última temporada, quando o Liverpool somou 97 pontos, apenas um a menos que o Manchester City.