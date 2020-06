Live do Flamengo terá doações para o SOS Favela

Neste domingo (14), a partir das 14h, o Flamengo e a Cervejaria Brahma vão garantir o entretenimento da Nação Rubro-Negra, com uma transmissão ao vivo do estádio do Maracanã. O Circuito Brahma Live apresenta a Live do Mengão, que também conta com o apoio da Braziline e da editora Panini, e será recheada de atrações com ilustres torcedores do clube, entre dirigentes, jornalistas, atletas, ídolos, artistas e influenciadores digitais, no palco sagrado do futebol.

O evento começa com o presidente Rodolfo Landim fazendo a abertura oficial e termina com muito samba de qualidade, nas vozes de Mumuzinho e Xande de Pilares, passando pelos clipes dos Flamiguinhos e bate-papos imperdíveis. Durante toda a Live do Mengão, os espectadores poderão doar qualquer valor que desejarem, em dinheiro, para o SOS Favela, projeto capitaneado pelo Viva Rio, através de um QR code na tela. O Flamengo é parceiro oficial da ação e já entregou cestas básicas e artigos de higiene, álcool gel e máscaras, em mais de 40 comunidades do Rio de Janeiro.

“O Flamengo tem uma legião de mais de 42 milhões de torcedores e por isso sabe do seu papel na sociedade. A Live do Mengão é outra ação do clube para ajudar quem mais precisa, com entretenimento e solidariedade”, disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

Para garantir a segurança dos participantes que estarão presentes no local, serão realizados testes de Covid-19 em todos os envolvidos, em parceria com a Braziline, na sede social do Flamengo, na Gávea, nesta sexta-feira (12). No evento, no Maracanã, serão respeitadas todas as normas de higiene e distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Aos torcedores, Mengão e Brahma recomendam: fiquem em casa e curtam a Live do Mengão com toda a família!

Elenco de peso

A jornalista Glenda Kozlowski e o ator, músico e DJ Marcello Melo Jr serão os apresentadores, com participações especiais de Thiago Asmar, do canal Pilhado, e Getúlio Vargas, ex-goleiro do clube e comentarista esportivo. O presidente Rodolfo Landim abre o evento, seguido por craques das modalidades olímpicas do Mais Querido. Olivinha, ídolo do FlaBasquete, Emanuel Borges, remador medalha de bronze no Mundial, Rosicleia Campos, técnica rubro-negra e lenda do judô, e Diana Barcelos, remadora paralímpica bicampeã mundial, estarão presentes no Maracanã.