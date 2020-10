Live da AMF hoje (18) às 18h comemora Dia do Médico com música, homenagens e posse da nova Diretoria

A Associação Médica Fluminense (AMF) celebra hoje, dia 18, às 18 horas, o Dia do Médico, de uma forma diferente dos anos anteriores devido à pandemia de Covid-19. A celebração não terá os tradicionais café da manhã, missa e baile de gala, mas ainda assim será em alto estilo. A entidade realizará uma homenagem on-line à categoria, sobretudo aos profissionais da saúde que estão na linha de frente na luta contra o novo coronavírus, com uma apresentação musical do pianista Marvio Ciribelli e do guitarrista e bandolinista Sérgio Chiavazzoli, que prometem um repertório repleto de choro e bossa nova.

A transmissão ao vivo pelo canal da AMF no YouTube (https://bit.ly/2HzwmkA) incluirá a inauguração do busto do ex-governador e médico Geremias de Mattos Fontes esculpido pela artista plástica Jô Grassini por encomenda do ex-prefeito e clínico geral Waldenir de Bragança. Foi Geremias quem doou o terreno para a construção da Casa do Médico, prédio que sedia a AMF e também o Sindicato dos Médicos, a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e o Unicred, banco da Unimed. “Essa escultura dele é um ato de reconhecimento e de gratidão”, justificou Dr. Waldenir.

A obra feita em cerâmica com processo de pátina de bronze pesa oito quilos e tem 50cm de largura, 55cm de altura e 30cm de profundidade. “Fiquei muito feliz de fazer esse trabalho, pois se tratava de uma pessoa alegre, segundo parentes e amigos, daí eu tê-lo reproduzido sorrindo”, contou Jô, que possui muitas outras peças assinadas em Niterói, como a de Luis Antônio Pimentel, instalada na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí; Rui Barbosa de Oliveira, Albertina Fortuna Barros e Edmo Lutterbach na Academia Fluminense de Letras (AFL), no Centro; e Augusto Teixeira de Freitas na subseccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói.

Na ocasião, também será empossada a nova Diretoria da entidade (para o triênio 2020/2023), que reconduzirá à Presidência a pediatra Zelina Caldeira. “Foi uma gestão bem-sucedida, mesmo com as dificuldades financeiras cada vez mais comuns às instituições brasileiras de todo tipo, principalmente com o advento da pandemia. Nos dois últimos anos, tivemos as intensas atividades da área científica, com palestras semanais promovidas pelos departamentos de especialidades, bem como o estreitamento de relações com a Associação Médica Brasileira (AMB) e o congrego da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro (Somerj) que sediamos, além do lançamento do livro sobre a história do centenário da nossa associação, entre outras ações exitosas”, relembrou ela.

A live também exibirá vídeos de parabenizações recebidos pela associação, como as mensagens enviadas pelo Cremerj, AMB, Acamerj, Somerj, Sinmed, Unimed e CHN – esses dois últimos, patrocinadores do show comemorativo – e pelo prefeito Rodrigo Neves. O evento virtual festeja ainda os 50 anos da construção da Casa do Médico, prédio que a AMF ocupa desde 12 de outubro de 1970 na Avenida Roberto Silveira nº 123. Nos 50 anos anteriores à mudança, a entidade – nascida Sociedade Médica de Nichteroy – ocupou outros imóveis na cidade, então capital do estado, mas ampliando rapidamente seu escopo para a abrangência estadual.

Com Dra. Zelina, empossam o vice-presidente Gilberto Garrido Junior, a secretária geral Ilza Boeira Fellows, a primeira secretária Cristina Bittar, a primeira tesoureira Karin Jaegger, o segundo tesoureiro Jorge Abunahman, a diretora científica Valéria Patrocínio, o diretor sociocultural Eduardo Duarte e o diretor de patrimônio Paulo Afonso Lourega de Menezes. Os médicos Karin, Jorge, Eduardo e Paulo eram conselheiros da AMF e são novos componentes desta Diretoria para os próximos três anos de mandato.