Litro da gasolina já passa de R$8 em Niterói

Quem anotou no livro de metas para 2022 comprar um carro, é bom riscar esse item da lista. Por causa do reajuste do preço da gasolina, que vem aterrorizando os motoristas o sonho do carro próprio está sendo adiado ou esquecido por muitos brasileiros

Em Niterói, o preço do ‘líquido precioso’ já passou de oito reais nos postos de gasolina. A reportagem do Jornal A TRIBUNA percorreu quatro postos e o preço mais barato foi de R $7,49 o litro e o mais caro foi de R $8,23.

O preço da gasolina chega a R$8,23

De acordo com Ronaldo Castro, de 62 anos e proprietário do posto de gasolina ‘4 primos’, localizado no bairro São Lourenço, em Niterói, o movimento no local de abastecimento tem ficado cada vez mais fraco.

“Infelizmente, a insatisfação no rosto dos motoristas é perceptível,porque eles não encontram razão para que esteja tendo esse aumento, e, com isso a demanda, a venda está muito fraca”, comenta Ronaldo.

O comerciante completa dizendo que ele ainda tenta manter o preço para que não afaste os motoristas. “Quando acontece um novo reajuste na tabela, eu tento manter o preço anterior até chegar o do produto novo no posto. Tentamos segurar no máximo um ou dois dias com o preço anterior”.

Motoristas pagam R$70 em 9 litros de gasolina

Muitos motoristas têm preferido utilizar o transporte público ao invés do próprio veículo. O niteroiense, Rodrigo de Souza, de 40 anos, conta que desistiu de usar o carro para trabalhar.

“O preço da gasolina está um absurdo, não conseguimos encher o tanque com menos de 400 reais. Antes, com 70 reais conseguíamos andar bem com o carro, hoje mal conseguimos ir à esquina. Eu moro em Niterói, mas trabalho no Centro do Rio, estou preferindo ir de ônibus porque gasto menos”, lamenta Rodrigo.

Já o militar Cláudio Anor, de 50 anos, perdeu as esperanças de que o preço do ‘líquido precioso’ pudesse ser reduzido. “Esse aumento está sem escrúpulos, cada semana aumenta um pouquinho. Eu abasteci o meu carro há dois dias em um posto, quando cheguei hoje lá, o valor estava três vezes mais caro. Já até perdi as esperanças de que as coisas possam melhorar para nós.

Valor dos impostos nos combustíveis

Segundo pesquisa feita em 2021, pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), a carga tributária da gasolina chega em média a 66%, mas, é importante ressaltar que, a alíquota do ICMS, que é estadual, varia de de local para local.

Já no estudo realizado no período de 27 de março a 2 de abril, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em Niterói o preço médio de venda da gasolina é de R$ 7,60; em São Gonçalo o preço médio chega a R$ 7,58; em Itaboraí o valor médio é de R$7,68, e, por fim, em Maricá o preço médio está chegando a R$7,51.