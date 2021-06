Literatura como fonte de enfrentamento para a pandemia

Neste momento de agravamento da pandemia do novo Coronavírus, a poesia ganhou um significado especial: tem sido remédio para curar as dores e angústias de muitas pessoas. Para quem ama esse estilo de literatura e busca preencher o tempo na pandemia, a dica é ler o livro “Fases Intimistas”, da escritora brasileira Isa Colli. A autora, que tem desenvolvido um importante trabalho no Brasil e no exterior com a literatura educativa para as crianças, também traz em suas obras, um livro de poemas.

No livro ‘Fases Intimistas’, Isa reúne poesias, contos e reflexões que abordam temas como felicidade, valor da amizade, poder das palavras, memórias, dor, amor e fé, entre outros sentimentos intensos que permeiam a vida da autora. Da infância à maturidade, diferentes faces da mesma pessoa: Isa menina, moça e mulher.

A escritora conta que é sempre um desafio escrever uma nova obra. O estilo literário de escrever poemas, no entanto, é leve e consegue expressar em quem escreve sentimentos verdadeiros que vem de dentro.

“Amo escrever poesias. Esse livro é quase uma autobiografia. Eu mostro diferentes momentos da minha vida. Situações que eu superei, relacionados à saúde, histórias da minha infância, dilemas na juventude, amores e as descobertas na maturidade”, diz.

Isa Colli, 52 anos, é escritora, jornalista e empresária. Em 2018, criou a editora Colli Books. É imortal da Academia Internacional de Literatura Brasileira. A autora recebeu em reconhecimento à sua dedicação à literatura importantes comendas pelas Câmaras de Vereadores do Rio de Janeiro, Petrópolis e, recentemente, Presidente Kennedy. Além disso, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.