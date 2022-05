Lista de lesionados do Flamengo aumenta antes de confronto pela Copa do Brasil

O Flamengo encara o Altos-PI na noite de amanhã (11), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o jogo da ida de virada, por 2 a 1 e pode garantir a vaga com um empate. No entanto, não terá Filipe Luís à disposição por causa de uma lesão muscular.

O lateral-esquerdo foi substituído contra o Botafogo reclamando de dores. Após exames divulgados na manhã de hoje (10), Filipe teve lesão de grau 2 constada no músculo da panturrilha. Dessa forma, o defensor se tornou o 17º atleta que desfalcará o Fla em 2022 por problemas físicos.

O número é um recorde no início de temporada do rubro-negro, comparado aos últimos seis anos. Agora, o lateral está entregue ao departamento médico junto com Santos, Gustavo Henrique, Matheus França, Vitinho e Fabrício Bruno. Ayrton Lucas ou Léo Pereira podem ser opções com a ausência do titular.

Entretanto, não há somente más notícias. Matheuzinho poderá ser relacionado pela primeira vez, desde a lesão na coxa que sofreu no mês passado, pela Libertadores. O lateral-direito teve o tempo de recuperação alongado por se tratar de uma lesão muscular, e já treina normalmente com o elenco no Ninho do Urubu. O mesmo vale para Rodrigo Caio e Pablo, que estavam no banco de reservas na última partida do rubro-negro.

Matheuzinho pode voltar a ficar à disposição – Marcelo Cortes

Além disso, Pedro também poderá estar à disposição de Paulo Sousa, que ainda não definiu a equipe titular, mas deve viajar para Volta Redonda com força máxima, O atacante foi poupado do clássico contra o Botafogo depois de reclamar de dores, mas após realizar exames, nenhuma lesão foi detectada.

Flamengo e Altos novamente terá transmissão exclusiva no streaming. A partida será exibida apenas pelo PrimeVideo (primevideo.com.br), serviço pago de séries e filmes da Amazon.

Foto: Filipe Luís entrou em campo no domingo (08) depois de reclamar de dores após a Libertadores – Marcelo Cortes