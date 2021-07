Lista das vítimas do acidente na Alameda é divulgada

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou a lista das 17 vítimas do acidente da noite de terça-feira, onde um caminhão que desceu desgovernado pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Ao todo 14 pessoas deram entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde 12 receberam alta, uma idosa morreu e um homem permanece internado. Já no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, três vítimas foram atendidas e liberadas.

José Gilson Mendonça, de 75 anos, continua internado em estado grave com traumatismo craniano no Heal. A vítima fatal também foi para essa unidade, a idosa Sandra Gomes Gouveia Corrêa, de 70 anos, foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o hospital mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Tiveram atendimento no Hospital Estadual Azevedo Lima e foram liberados:

Rosângela Rosa dos Santos

Márcia Regina Silva Soares

Joseph Silva da Costa

Francisco Cacho de Mendonça

Maria Luiza Santos Vargas

Katia Fernandes de Araújo

Wilciney Leite de Souza

Joyce de Carvalho

Gerusa Cristina Cruz Caramalho

Ana Lídia Acasio de Menezes

Willian da Silva



Já no Hospital Estadual Alberto Torres foram atendidos e liberados:

Edielene C. Souza

Margareth Ribeiro

Eliana Vargas

O acidente aconteceu na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na altura do Heal na pista sentido Centro de Niterói. Ao todo a tragédia envolveu um caminhão guindaste, dois ônibus e três carros. De acordo com uma agente da Polícia Civil, o condutor do caminhão evitou um “strike” para evitar uma batida em série. A ação contou com atendimento do Corpo de Bombeiros de Niterói e São Gonçalo.