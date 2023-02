Lira é reeleito para presidir Câmara dos Deputados

Força política. Este foi o fator determinante para a reeleição do deputado Arthur Lira (PP-AL), à Presidência da Câmara dos Deputados, no início da noite desta quarta-feira (1º), no primeiro turno, com 464 votos de 513 deputados – que tomaram posse, ante, para 57ª legislatura.

Trata-se, historicamente, do maior apoio já conquistado por um candidato à Presidência da Casa, nas eleições para a Mesa Diretora. Lira superou Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e João Paulo Cunha (PT-SP), que foram votados por 434 deputados, em 1991 e 2003, respectivamente.

Na presente disputa, o presidente da Casa derrotou os deputados Chico Alencar (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS), que obtiveram, respectivamente 21 e 19 votos. Cinco deputados votaram em branco.

Alianças

Revelando-se um exímio articulador político, Arthur Lira costurou alianças que foram do PT ao PL: 20 legendas integraram o bloco, que contou com um total de 496 deputados, o que representa quase 97% de todas as cadeiras da Câmara: PL (99); Federação Brasil da Esperança (Fé Brasil) – PT, PCdoB e PV (81); União Brasil (59), PP (47), MDB (42), PSD (42), Republicanos (40), Federação PSDB-Cidadania (18); Incorporação Podemos-PSC (18); PDT (17); PSB (14); Avante (7); Incorporação Solidariedade-Pros (7); fusão Patriota-PTB (5).

Com três deputados, o Novo e a federação Rede Sustentabilidade e PSOL (14) lançaram candidatos próprios à disputa pela presidência da Câmara dos Deputados.