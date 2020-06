Lions doa EPIs para hospitais de Niterói e São Gonçalo

O Lions Clubs Internacional, que tem como trabalho assistencial atender, em especial, as causas humanitárias, diante da pandemia da Covid-19 que afeta a população e os hospitais, realizou uma doação de material de higiene e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para hospitais de Niterói e São Gonçalo. Foram contemplados o Hospital Municipal Carlos Tortely e o Hospital Doutor Luiz Palmier.

A doação só foi possível ser realizada por meio dos recursos enviados pela Fundação Internacional de Lions Clubs-LCIF, que é uma organização que procura atender a todos os clubes existentes no mundo em casos de calamidade pública, catástrofes e afins, e também repasses a hospitais, entidades de assistência social, a partir da identificação dos Leões das necessidades locais.

Em nível mundial, no biênio 2019/2020 a Fundação doou US$ 30,2 milhões e no Brasil foram liberados cerca de US$ 4,5 milhões para causas humanitárias. Até 21 de maio de 2020, foram concedidos US$ 4,7 milhões para o combate ao coronavírus.

Na última sexta-feira (19), durante a entrega no Hospital Municipal Carlos Tortelly, o subsecretário de Saúde de Niterói, David Antunes, agradeceu o gesto.

“Foi com muito prazer que recebemos essa generosa doação do Lions Club Internacional. Foram EPIs e produtos de higiene que, com certeza, vão ajudar a preservar vidas em Niterói. Um verdadeiro ato de civilidade que só nos estimula a lutar cada vez mais para vencer a Covid 19. Sei que outros municípios receberam doações, o que é muito valoroso para nossa sociedade. Parabéns aos dirigentes e todos envolvidos na iniciativa dessa renomada instituição”, afirmou Antunes.

O prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci, em nota oficial agradeceu ao Lions por sua importante doação realizada. Durante a entrega aos hospitais, o futuro governador do Distrito LC11, Jorge Calixto, disse que estava emocionado em ver o leonismo fazendo seu papel. Já o 2º vice-governador, Alexandre Mendes, disse que é muito gratificante como Leão poder colaborar no combate à Covid-19, por meio dos Lions Clubs da cidade.

“Colaboramos com o poder público e a todos os voluntários para ajudar a combater este vírus que tem ceifado tantas vidas pelo mundo inteiro. Assim, estamos cumprindo nosso lema: ‘NÓS SERVIMOS’”, afirmou.

Estiveram presentes também Antônio Carlos, presidente do Lions Clube Niterói Fonseca e a futura presidente do referido clube, Cristiane Espíndola; que não mediram esforços para atender a comunidade com essa doação, a fim de minimizar a transmissão do vírus. O governador Hélio Sussai falou que “é muito gratificante para o Distrito LC11, neste momento de dificuldade no combate à Covid-19, estar em São Gonçalo e em Niterói”

O diretor internacional de Lions, Marciano Silvestre, parabenizou o Lions Clube de Niterói Fonseca e São Francisco pela entrega da doação dos EPIs aos hospitais de Niterói e São Gonçalo, que serão de grande valia no combate ao Covid-19.