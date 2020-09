Linhas de ônibus da R.O. têm ponto final alterado em fins de semana e feriados

Começaram a vigorar na sexta-feira (18) duas novas medidas da Prefeitura de Niterói para evitar aglomerações na Praia de Itaipu nos fins de semana e feriados, enquanto estiver em vigor o decreto de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma delas é o emprego de barreiras mais rígidas nos acessos à orla oceânica; outra, uma mudança nas linhas de ônibus que fazem ponto final no bairro. Alterados, os itinerários terminam viagem no trevo próximo ao Corpo de Bombeiros, na entrada do Engenho do Mato. São elas: 38A, 52, OC2 entre as municipais e 770 (Viação Pendotiba) e 537 (Viação Nossa Senhora do Amparo) entre as intermunicipais. Todas terão que embarcar e desembarcar passageiros no Terminal do BHLS Estação Engenho do Mato.

“De uma maneira geral, os niteroienses têm colaborado, usando máscaras, cumprindo o distanciamento e as medidas sanitárias. Infelizmente, não temos visto o cumprimento dos protocolos para prevenção do novo coronavírus na praia de Itaipu e por isso teremos o maior controle no acesso à praia. Não podemos permitir que aconteçam em Niterói as mesmas cenas de aglomeração que vêm acontecendo em outras cidades. Temos que manter o controle da pandemia e, ao mesmo tempo, retomar as atividades que são importantes para a vida das pessoas”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves durante live nas redes sociais da Prefeitura.

De acordo com o chefe do Executivo niteroiense, apenas as atividades físicas individuais estão permitidas nas praias de Niterói das 6h às 12h30 e das 16h às 22h, com o cumprimento das medidas de distanciamento e o uso de máscaras. Está proibida a permanência nas áreas das praias e a prática de esportes tipicamente praianos, como altinho e frescobol.

As novas regras foram publicadas na edição do Diário Oficial do Município na sexta, através de portaria da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também vai intensificar as ações nas praias da cidade nos finais de semana e feriados. Na praia de Itaipu, onde foi detectada aglomeração no último final de semana, o controle no acesso será ainda maior.

“E os agentes de desaglomeração continuarão agindo. Sempre que a Guarda flagra pessoas fazendo o uso da praia para banho, orienta e explica que neste estágio amarelo nível 2 a permanência no local e o banho de mar ainda não estão liberados”, lembra Rodrigo.

Também para evitar aglomerações, o estacionamento em cerca de dez ruas da Região Oceânica, próximas à orla, está permitido apenas para moradores, veículos de emergência e prestadores de serviços de utilidade pública até o dia 30 deste mês. A proibição também vale para áreas de estacionamento criadas nas praias da Região Oceânica pelo Decreto Municipal nº 11.576/14. A determinação da NitTrans foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 10. Para poderem estacionar, os moradores devem apresentar algum comprovante de residência. Os agentes de trânsito terão apoio de reboques, para a execução da medida administrativa de remoção nos casos de desobediência.

As vias com estacionamento proibido são as avenidas Almirante Tamandaré, em Piratininga; Beira Mar, Prof. Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Dr. Geraldo de Melo Ourívio e Rua Jaime Bittencourt, em Camboinhas; Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho compreendido entre a Praça Silva Jardim e a Rua Póvoa de Varzim, em Itaipu; Avenida Beira Mar e ruas das Papoulas, das Orquídeas (trecho compreendido entre a Av. Beira Mar e a Rua das Rosas), Matias Sandri (entre a Av. Beira Mar e a Rua das Rosas), em Itacoatiara.