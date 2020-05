Linha Verde leva polícia a flagrar empresa de reciclagem que operava sem licença em Araruama

Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) através do aplicativo “Disque Denúncia RJ” levou policiais militares a flagrarem, nesta segunda-feira (18) uma empresa de reciclagem funcionando sem as devidas licenças em Araruama, na região dos lagos.

Segundo informações do Linha Verde, a denúncia informava que na Rua Graciliano Ramos, localizada no bairro Parque Hotel, existia um depósito de reciclagem que não possuía nenhuma autorização de órgão ambiental para operar, havendo inclusive compra de baterias, motores de geladeira além de resíduos que poderiam contaminar o solo. Quando os agentes chegaram ao local, constataram a veracidade da denúncia e quando indagaram o responsável pelo depósito, foram informados que ele de fato não possuía as licenças ambientais pertinentes. Diante dos fatos e com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, ele foi encaminhado à 118ª DP, onde a ocorrência foi registrada.







Vale ressaltar que na região dos lagos, a população pode denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares, “Disque Denúncia RJ”, onde é possível encaminhar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.