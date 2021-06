Linha Verde ajuda polícia a libertar 73 pássaros de cativeiro em Teresópolis

Setenta e três. Essa foi a quantidade de pássaros silvestres resgatados de cativeiro em Teresópolis, após policiais terem recebido denúncia encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre caça ilegal e guarda de animais no bairro Pimenteiras.

De posse da denúncia, policiais militares procederam à Rua São Carlos, onde, após contato com o proprietário do imóvel denunciado, realizaram fiscalização no local. Assim que a equipe entrou na residência, observou pelo menos 42 gaiolas e viveiros, além de cinco alçapões. Foram então encontrados 37 pixoxós, oito tico ticos, sete sabiás, seis coleiros, cinco azulinhos, dois azulões, um canário da terra, um melro, um sanhaço, um tiê, um galo da serra, uma cigarra, uma saíra e um pintassilgo.

Quando questionado pelos policiais sobre as licenças ambientais pertinentes para mantê-los em cativeiro, o responsável informou não as possuir, estando em desacordo com o artigo 29 da lei de crimes ambientais. Diante dos fatos, os agentes apreenderam os pássaros e os transportaram para a APA Macacu enquanto o acusado foi levado à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.