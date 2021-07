Linha Itaipu x Castelo volta a circular no Engenho do Mato e Avenida Central, na Região Oceânica

A linha de ônibus 1910D – Itaipu x Castelo (Executivo), operada pela Auto Viação 1001, voltou a circular, desde a semana passada, nas vias Irene Lopes Sodré e Estrada do Engenho do Mato, a Avenida Ewerton da Costa Xavier (Av. Central), em Itaipu, voltando a atender os moradores destas localidades. No dia 15 do mês passado, os ônibus haviam mudado de trajeto, deixando muitos usuários do serviço de transporte coletivo insatisfeitos.

Na ocasião, a Viação Pendotiba, que atua com linhas municipais nestas vias, se manifestou dizendo que “a linha operada pela Viação 1001 não tinha autorização para atuar na região do Engenho do Mato e Av. Central”.

A TRIBUNA, inclusive, havia feito um levantamento, no site do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), constatando que o itinerário da linha realmente não previa este percurso. No entanto, em nova pesquisa, feita nesta terça-feira (06), o itinerário revela a regularidade do trajeto, com a inclusão das vias Avenida Irene Lopes Sodré, Estrada do Engenho do Mato e Avenida Ewerton da Costa Xavier.

ALÍVIO

A camareira Ana Cristina Nascimento, 42 anos, respirou aliviada com a volta da linha do ônibus pela Avenida Central. “Eu estava tendo que pegar duas conduções somente para pegar uma condução até o Rio. Ou andar até o ponto da Francisco da Cruz Nunes. Isso me fazia perder muito tempo e tinha de sair bem mais cedo para trabalhar” revelou Ana, que trabalha na Zona Sul do Rio.

Ana Cristina Nascimento, 42 anos, estava tendo que sair muito cedo de casa para trabalhar

Outro que ficou feliz com a volta da passagem da linha da 1001 na Avenida Central foi o advogado Marcus Andrade Cruz, 38 anos. “Tinha atrapalhado toda minha logistica de ida e de volta quando tinha que ir para o Rio. Já não temos mais os catamarãs Charitas, sem esse ônibus, aí ficava mesmo bem complicado” disse.

HORÁRIOS

Os horários e intervalos de saída dos ônibus seguem inalterados. As saídas de Itaipu para o Castelo obedecem ao intervalo de 30 minutos, entre 05h e 08h. O intervalo aumenta para 40 minutos, entre 08h40min e 10h40min. A partir desse horário, os ônibus partem às 11h30min, 12h30min, 13h20min, 15h50min, e 17h (último horário).

Já as partidas do Castelo para Itaipu acontecem nos seguintes horários: 6h30min; 07h, 07h45min, 08h40min, 09h10min, 09h40min, 13h30min, 11h20min, 11h45min, 12h30min, 13h, 15h, 16h, 17h20min, 18h20min, 19h20min (último horário).