Linchamentos em praias não são legítima defesa, afirma especialista

Durante o verão, as praias ficam mais cheias. Consequentemente, existem pessoas que se aproveitam disso para cometer crimes. Entre os mais comuns estão furtos, que é quando o suspeito se aproveita da distração da vítima para subtrair bens de valor. Carteiras e celulares estão entre os preferidos. Contudo, quando há o flagra, as consequências dos atos costumam culminar em linchamentos.

O acusado é imobilizado e, no calor do momento, ao invés de se acionar as autoridades competentes, outros banhistas se juntam à vítima e iniciam uma sessão de agressões ao suspeito. O professor Daniel Raizman, da Universidade Federal Fluminense (UFF), especialista em Direito Penal, alerta que o linchamento anula a legítima defesa e quem o pratica está cometendo crime de lesão corporal.

“O ponto central nessas situações é que existe um conflito. Uma pessoa que quer atacar a outra. A vítima assume o conflito como próprio e quer dar a resposta. É compreensível a resposta nessas situações, mas isso não torna essa conduta correta. O certo é chamar a polícia. A própria conduta da vítima não fica amparada como legítima defesa. Quando deixa de ser defesa, perde a legitimidade e passa a virar ataque. Como tal, pode se tornar um crime de lesão corporal”, analisou o professor.

O professor recomenda que, em situações do tipo, o infrator seja imobilizado e tenha sua integridade física preservada até que as autoridades policiais cheguem ao local. Após isso, o acusado poderá sofrer as sanções previstas em lei pelo crime que eventualmente tenha cometido. Por fim, Raizman alerta que casos de linchamento podem configurar excesso de legítima defesa dolosa, ou seja, quando o agressor tem a ciência de que, ao imobilizar o suspeito, poderá causar lesões corporais.

“A vítima não pode reagir dessa forma. Isso se enquadra em lesão corporal. É possível usar a força necessária para repelir a agressão, mobilizando o infrator até que se chame a polícia. A expressão que se usa é excesso de legítima defesa, e, nesses casos, é doloso porque a pessoa sabe que deixa de se defender para bater em uma pessoa”, completou o professor.

Segundo Professor e pesquisador Doriam Borges, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o linchamento ocorre devido a uma suposta acusação de algum crime. “Existem algumas motivações para o linchamento, entre elas destaco a aceitação da polícia e da sociedade a punição violenta contra o suposto criminoso; a crença de que o suposto criminoso deve “pagar” pelo seu ato. A certeza de impunidade pela ação violenta e brutal, ou seja, os responsáveis pelo linchamento não são presos ou tratados como culpados de um ato criminoso; o racismo que opera no Brasil. A maioria das pessoas vítimas de linchamento são negros e moradores de periferia e também o resultado de um sentimento de insegurança coletiva travestido de raiva que é descarregado em um indivíduo em situação mais vulnerável em determinado momento”, comentou.

Patrulhamento reforçado

Para garantir a segurança de banhistas e prevenir que eventuais crimes aconteçam nas praias, autoridades policiais estão com ações especiais em andamento. Em Niterói, o 12º BPM (Niterói) realiza a Operação Verão, com patrulhamento preventivo e monitoramento em tempo real do movimento das principais praias da cidade aos finais de semana.

Além disso, a Prefeitura de Niterói reforçou e ampliou as ações da Operação Verão para os fins de semana e feriados. Ao todo, 300 agentes entre agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, NitTrans, Subsecretaria de Trânsito e Transporte (SSTT) e outros órgãos públicos atuam em todos o finais de semana em pontos estratégicos da cidade.

Região Oceânica

A Região Oceânica de Niterói é um dos pontos críticos. Em janeiro, tumultos chegaram a serem registrados por conta de desentendimentos, mas não culminaram em linchamentos. O delegado Fábio Barucke, titular da 81ª DP (Itaipu), frisou a necessidade em se acionar a polícia em caso de ocorrências na orla. “[É essencial] acionar a polícia, sendo muito importante, a vítima fazer o registro de ocorrência”, destacou o delegado.

Vítor d’Avila