Líderes mundiais lamentam morte de Pelé

Alguns líderes mundiais comentaram sobre a morte de Pelé, aos 82 anos, ontem (29). Um deles foi Barack Obama, ex-presidente dos EUA, que conheceu o Rei do Futebol em 2019, em São Paulo, durante uma visita ao Brasil.

Na oportunidade, Pelé, que se recuperava de uma infecção urinária, entregou uma camisa da seleção brasileira para o ex-presidente americano com dedicatória. “Para presidente Obama com abraço, Edson Pelé”.

Após ter conhecimento da morte do Rei do Futebol, Obama publicou no Twitter: “Pelé foi um dos maiores que já jogou o belo jogo. E, como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam”.

Outros presidentes prestaram homenagens também e reverenciaram o gênio da camisa 10 do Santos e Seleção Brasileira. “Nos deixou um dos melhores futebolistas da história. Recordaremos sempre daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço a sua família e ao povo do Brasil, que o levará no coração”, disse Alberto Fernández, presidente da Argentina.

Já Emmanuel Macron, presidente da França, postou uma foto de Pelé com os dizeres: “O Jogo. O Rei. A Eternidade”.

Outra a endeusar o Rei foi a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que afirmou que “graças ao seu talento e à sua classe, Pelé conseguiu deixar a sua marca mesmo nas gerações que não tiveram a sorte de o ver jogar”.

A Colômbia, por meio de Gustavo Petro, presidente do país, lembrou que “quando criança, assisti Pelé na Copa do Mundo de futebol em uma tela em preto e branco. Meu pai me disse que eu era o melhor jogador de futebol do mundo. Hoje acho que meu pai tinha razão”, disse e completou: “Uma mensagem de solidariedade à sua família e a todos os brasileiros que tanto o amavam”.

O México, país onde Pelé conquistou o tricampeonato, se manifestou também: “Que descanse em paz, Pelé, o grande jogador e humilde professor que certamente influenciou jogadores como Ronaldinho com seu exemplo”, destacou o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Já o The Guardian, Le Monde e El País repercutiram imagens em diversos momentos de Pelé com as camisas do Santos e Seleção Brasileira.