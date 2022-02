Lidera Mulher inicia nova turma de capacitação em São Gonçalo

Uma nova turma do Projeto Lidera Mulher foi iniciada nesta quinta-feira (3).

Ao todo, 47 mulheres estão participando da primeira turma deste ano da capacitação do projeto Lidera Mulher da Secretaria de Assistência Social, desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em parceria com o Sebrae foi iniciada nesta quinta-feira (3). O vice-prefeito Sérgio Gevú, o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, e a subsecretária, Ana Cristina da Silva deram as boas-vindas para as alunas nesse primeiro dia de capacitação.

“Nosso governo está a todo momento trabalhando para incentivar novos empreendedores, especialmente por saber da importância que eles têm para a economia da cidade. Que todas as alunas se mantenham motivadas para concluir a capacitação”, afirmou o vice-prefeito.

O secretário de Assistência Social destacou a rede de apoio às mulheres: “Além de contribuir para a geração de renda e a autonomia financeira, os conhecimentos adquiridos vão para além do empreendedorismo, pois as mulheres são fortalecidas através da rede de apoio e da formação de vínculos”, afirmou Edinaldo Basílio.

As aulas acontecerão às quintas-feiras, das 13h às 18h, no Espaço Mais Conhecimento, cedido pelo Shopping Partage e foram planejadas com o objetivo de ampliar os conhecimentos das participantes referentes ao empreendedorismo feminino, onde serão abordados temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. As aulas seguem até o mês de junho.

Após a finalização do curso, as mulheres vão permanecer inseridas no projeto e poderão expor seus produtos no Espaço Lidera Mulher, no Shopping Partage, dando, assim, visibilidade aos seus trabalhos.

“Incentivar o empreendedorismo, a capacitação e dar visibilidade às mulheres é de suma importância para que elas tenham ferramentas que promovam o desenvolvimento e a busca para o sucesso desejado. Dar oportunidades de comercializar e vender o seu produto é um caminho para a independência financeira ou o aumento de sua renda familiar, uma vez que muitas mulheres são chefes de família”, destacou a subsecretária, Ana Cristina da Silva.