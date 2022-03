Líder de quadrilha que sequestrava caminhoneiros é preso

Policiais civis e militares prenderam, nessa quarta-feira (23), um homem apontado como um dos líderes da quadrilha responsável por sequestrar caminhoneiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acusado, que tinha três mandados de prisão em aberto, foi encontrado na região de Duques, na cidade de Tanguá.

Uma ação foi mobilizada em conjunto por agentes da 71ª DP (Itaboraí), 70ª DP (Tanguá), com apoio de PMs do 35º BPM (Itaboraí) até o local apontado como esconderijo do suspeito, conhecido como “Padrinho”. Segundo a investigação, além de ser um cos chefes da quadrilha de sequestradores, ele é apontado como líder do tráfico na Comunidade do Gebara.

De acordo com a Polícia Civil, os caminhoneiros eram enganados com a promessa de falsas Cargas pelo aplicativo “Fretebras”. Os reféns, segundo a polícia, eram capturados e mantidos em cárcere privado, sofrendo todo tipo de violência, e ainda extorquidos enquanto seus caminhões eram atravessados para o Paraguai para servirem de moeda de troca por armas e drogas.

A investigação apurou que os materiais traficados eram descarregadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro a partir das comunidades da Reta Velha e Salgueiro. O suspeito já vinha sendo investigado há cerca de um ano através de vários inquéritos policiais e medidas cautelares autorizadas pela Justiça que resultaram em três mandados de prisão preventiva.

Na terça, suspeitos foram detidos na Operação Carga Pesada – Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Por conta desse monitoramento ficou claro o deslocamento dele e outros comparsas da Comunidade da Reta Velha para Duques, uma comunidade em Tanguá. Desta forma, com o apoio da 70ª DP e policiais militares foi possível armar um cerco que impediu a fuga”, explicou a delegada Norma Lacerda, titular da delegacia de Itaboraí.

O suspeito foi encaminhado à 71ª DP. No local, ele prestou depoimento. O conteúdo das declarações não foi revelado. Na sequência, o acusado foi transferido ao sistema prisional, onde ficará á disposição da Justiça.

Operação Carga Pesada

Dezoito pessoas foram presas, na manhã de terça-feira (22), durante a operação “Carga Pesada” contra traficantes apontados como integrantes de uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros em Maricá. A ação foi realizada em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e Polícia Civil. Agentes foram às ruas para cumprir 11 mandados de prisão.