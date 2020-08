Líder de quadrilha de roubos a residência é preso em Itaboraí

Através do trabalho realizado pela equipe de policiais da 71ª DP (Itaboraí), o homem conhecido como líder de uma quadrilha de roubadores de residências que aterrorizava a cidade foi preso ontem à tarde. O grupo usava de pressão psicológica e meios cruéis para as vítimas informarem onde estavam os seus bens. O acusado foi encontrado em casa, no bairro do Sossego, em um condomínio atrás do fórum de Itaboraí.

“Este grupo roubava residências de empresários em Itaboraí. Os crimes aconteciam em sítios localizados na região do Pacheco, sítios em sua maioria de empresários de diversos ramos de atividades. Essa quadrilha agia com extrema violência, torturando as vítimas física e psicologicamente as vítimas, jogavam álcool e ameaçavam atear fogo em seus corpos caso não informassem onde estavam os seus bens”, destacou a delegada Norma Lacerda, titular da 71ª DP (Itaboraí).

Ainda de acordo com a titular, o acusado saiu da cadeia em setembro do ano passado e estava em regime semiaberto pelo mesmo crime: roubo. Além de diversas condenações por este delito. Na casa do acusado foi encontrada uma farta quantidade de material roubado.