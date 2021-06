Líder da Igreja da Graça é intubado no Copa Star

Fundador e líder da Igreja Internacional da Graça, o missionário R. R. Soares apresentou uma piora no quadro clínico e precisou ser intubado neste sábado (5). Ele deu entrada nesta sexta (4) no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, com Covid-19.

Segundo apuração da reportagem, a intubação dele foi para aliviá-lo das dificuldades de respiração. Em princípio, a situação não é grave, mas o procedimento foi necessário por causa da idade do religioso, que tem 73 anos e, por isso, é considerado grupo de risco.

O jornal A Tribuna procurou a assessoria de imprensa do hospital, que informou em nota que “tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares”. A reportagem está em procura da assessoria da igreja para um posicionamento.

Nascido como Romildo Ribeiro Soares, o missionário tem 73 anos de idade e é dono da Rede Internacional de Televisão (RIT) e da Nossa TV, uma operadora de TV paga. Há décadas, ele também tem programas como Show da Fé, exibido em emissoras como a Band e a Rede TV!.

Gabriel Gontijo