Libertadores: Torcedor ‘ficha suja’ não vai entrar no Uruguai

Torcedores do Flamengo receberam orientações de segurança para a ida ao Uruguai, na partida final da Taça Libertadores da América, que acontece no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em jogo único contra o Palmeiras. A Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Civil Militar do Rio de Janeiro estiveram na sede do clube, na Gávea, para passar instruções as torcidas organizadas.

A principal orientação foi a de que, o torcedor que não tiver ingresso para a partida, nem poderá embarcar nos ônibus que sairão do Rio de Janeiro para Montevidéu. A mesma norma vale para a torcida do time palmeirense. A fiscalização será feita pela PM no ato do embarque. Os comboios serão monitorados pela PRF.

Os torcedores que estiveram com a ‘ficha suja’ impedidos de entrar nos estádios brasileiros, já estão com seus nomes relacionados em uma lista que ficará com as autoridades uruguaias.

Segundo o tenente-coronel Hilmar Faulhaber, comandante do Batalhão Especial de Policiamento de Estádios (BEPE), os pedidos foram feitos pela Conmebol e debatidos pelas autoridades nacionais em uma reunião nesta semana no STJD.

“Foi uma reunião em que passamos algumas orientações para os torcedores e alguns pedidos feitos pela Conmebol e o STJD. Será uma operação bastante complexa”, contou Faulhaber.