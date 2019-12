Líbano Brasileiro é bicampeã do concurso de bandas e fanfarras de Rio Bonito

O prefeito José Luiz Alves Antunes esteve no evento e ficou empolgado com as apresentações

A Banda Líbano Brasileiro foi a grande campeã geral da sexta edição do Concurso de Bandas e Fanfarras de Rio Bonito, que reuniu um grande público no último domingo (15), na Praça Fonseca Portela, no Centro. Vinte quatro bandas de vários municípios, como Duque de Caxias, Quissamã, Saquarema, Araruama, Casimiro de Abreu, Arraial do Cabo, Queimados, São Gonçalo, Teresópolis, Belford Roxo, Mesquita, Niterói, Rio de Janeiro, Vitória (ES) e Santos Dumont (MG), entre outras, disputaram o titulo em seis categorias.

A avaliação ficou por conta de um júri especializado formado por dezessete representantes de diversas cidades, entre eles a secretária de cultura de Mauá (SP), Ana Maria de Freitas, e o presidente da Federação de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro (FFABERJ), Thiago Farias, que avaliaram a apresentação de cada banda de acordo com seis categorias técnicas: Banda Marcial com Liras, Banda de Percussão Sinfônica, Banda Musical de Marcha, Banda Marcial, Banda Melódica Juvenil e Banda Melódica Sênior.

Todos elogiaram a infraestrutura montada pela prefeitura para receber o evento, que chegou a sexta edição.

“Foi a minha primeira vez participando em Rio Bonito e gostei muito da estrutura que foi montada para receber o evento. Trabalhamos em todo o país com avaliações, palestras, cursos, e dificilmente vamos encontrar uma infraestrutura tão boa quanto essa”, afirmou Ana Maria de Freitas, que atua nesse setor desde 1985, e avaliou os aspectos coreográficos de todas as bandas.

As músicas tocadas pelas bandas tiveram temas livres, escolhidas por seus maestros. Cada competidora teve o tempo máximo de 20 minutos de apresentação. Diante de um bom público as corporações musicais fizeram belas e empolgantes apresentações.

“Esse evento é importante para avaliarmos o trabalho dos outros profissionais e ver o nível das bandas. Além disso, valoriza muita a educação e a cultura como um todo”, avalia Lucimar Quintanilha, a maestrina mais antiga do município, que fez a locução e apresentação do evento.

A competição, que faz parte da programação do Natal Bonito, é organizada pela secretaria de Educação. “Esse evento já faz parte da programação cultural da cidade. Um dos atrativos do concurso é o contato estabelecido entre os grupos de competição, fomentando a cultura de bandas e fanfarras, que já muito forte na cidade”, explica a secretária de Educação, Wanderlúbia Antunes.

O prefeito José Luiz Alves Antunes esteve no evento e ficou empolgado com as apresentações.

“Ter um evento como este que resgata a cultura das bandas e fanfarras é um orgulho para Rio Bonito. Ficamos felizes com apresentações tão especiais e com esse trabalho realizado por adolescentes que brilham. Parabéns, queremos ter essa oportunidade de apresentar em praça pública esse espetáculo”, afirmou o prefeito.





Resultado do VI Concurso de Bandas e Fanfarras de Rio Bonito



Categoria: Banda Marcial com Liras



1° Lugar (COMMATE) Realengo -RJ

2° Lugar (Paes Barreto) Duque de Caxias – RJ

3° Lugar (COMUGRO) Araruama – RJ



Categoria: Banda Musical de Marcha



1° Lugar (COMASI) Vitória – ES



Categoria: Banda Marcial



1° Lugar (CIOB) Duque de Caxias – RJ



Categoria: Banda de Percussão Sinfônica



1° Lugar (COMJACE) Realengo – RJ

2° Lugar (ÁGUIAS DO LADÁRIO) Belford Roxo – RJ

3° Lugar (COMDRAC) São Gonçalo – RJ



Categoria: Banda Melódica Juvenil



1° Lugar (ODETTE PENA) Nova Friburgo – RJ

2° Lugar (CANADÁ) Nova Friburgo – RJ



Categoria: Banda Melódica Sênior



1° Lugar (LÍBANO BRASILEIRO) Belford Roxo – RJ

2° Lugar (COMUV) NITERÓI – RJ

3° Lugar (DOM PEDRO) MESQUITA – RJ



Campeão Geral



Líbano Brasileiro – Bicampeão (2018 e 2019)