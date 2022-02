Na pandemia a procura por casas em Niterói aumentou 15%

Os bairros de Icaraí, Santa Rosa e Ingá são os mais procurados na cidade de Niterói para compra e aluguel de imóveis. O levantamento foi feito pela empresa Quinto Andar com base em dados coletados em 2022. Ainda lideram o ranking os apartamentos como preferência de aluguel ou compra. No comparativo com o período antes da pandemia do coronavírus, a procura de casas fora de condomínio foi 15% maior e dentro de condomínios teve 7% de alta.

De acordo com a pesquisa o cenário do mercado imobiliário em Niterói se mantém estável, principalmente na procura por imóveis maiores. Em comparação com o primeiro trimestre de 2020, as buscas por imóveis com 3 e 4 quartos cresceram 8% e 7%, respectivamente. Na contramão, a procura por imóveis de um quarto ainda está 25% menor que a registrada antes da pandemia.

Depois de Icaraí, Santa Rosa e Ingá seguem a lista os seguintes bairros mais procurados: Centro, Fonseca, São Francisco, Barreto, Piratininga, Itaipu e em último lugar São Domingos.

O site da empresa tem um sistema de busca que mostram os principais filtros usados nesse ano. Apartamento cobertura, armário na cozinha e armário embutido no quarto lideram o ranking das três pesquisas mais feitas na plataforma. Além disso as pessoas têm interesse também em saber da posição do sol da manhã nos apartamentos e casas, em banheiros com armários e imóveis novos e reformados.