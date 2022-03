Leste Telecom relata novo ataque na Região Oceânica

A empresa Leste Telecom afirma ter sido alvo de nova tentativa de intimidação por parte de criminosos, no bairro Maravista, Região Oceânica de Niterói. Em relato publicado em suas redes sociais, a empresa diz que técnicos da companhia foram ameaçados por bandidos armados nessa segunda-feira (21).

Esta não é a primeira polêmica envolvendo a Leste. Em dezembro, a empresa fez denúncia similar, também por meio de suas redes. Em janeiro deste ano, uma central técnica da companhia foi incendiada após ser atacada com coquetéis molotov. Todos os relatos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

“A maioria das operadoras já desistiu de operar em vários locais da RO e se não lutarmos contra as ações do crime, em breve teremos verdadeiras ‘ilhas’ em poucos bairros que ainda tem alguma segurança – deixando todos os demais com serviços de péssima qualidade e explorados por criminosos”, disse a empresa, em comunicado.

A Leste também disse que comunicaria o caso à Polícia Civil. De acordo com o delegado Fábio Barucke, titular da 81ª DP (Itaipu), foi registrado boletim de ocorrência, mas os denunciantes não conseguiram fornecer características que possam auxiliar na identificação dos criminosos. Dessa forma, a investigação acaba sendo dificultada.

“Foi comunicado, mas sem descrição e qualquer elemento para identificar o intimidador”, afirmou o delegado. Ao longo dos últimos meses, a distrital tem fechado o cerco contra a exploração de serviços clandestinos de telecomunicação. Em 2 de março, operação da 81ª DP terminou com a prisão de duas pessoas por furto de energia.