Leste Fluminense bate recorde de contratações em novembro, aponta Firjan

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito acumularam, juntos, saldo positivo de 3.173 postos de trabalho formais em novembro. A conclusão veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) via plataforma Retratos Regionais. O melhor resultado mensal destes municípios situados ao leste da Baía de Guanabara ficou com Niterói (+2.075) seguido de São Gonçalo (+1.457). Já no período janeiro a novembro de 2021, o saldo de empregos da microrregião é de 16.722 contratações. Niterói aparece na liderança (+8.660), seguido de São Gonçalo (+5.060) e Maricá (+1.834).

A análise específica da indústria da região mostra que, no acumulado do ano, o setor registra saldo positivo de 4.381 vagas de trabalho formais. Niterói (+2.976) e São Gonçalo (+1.129) representam os melhores resultados industriais do leste metropolitano neste período. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, o setor de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (+1.585) e a construção civil (+994).

Análise estadual

O estado do Rio abriu 35.654 postos de trabalho formais em novembro e alcançou a posição de segundo maior contratante do país. Análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, aponta o 10º resultado positivo consecutivo e representa a maior abertura de vagas no estado desde o início da nova série histórica do CAGED, desbancando o recorde anterior registrado em novembro do ano passado (+32.399). Com mais este resultado positivo, o mercado de trabalho formal fluminense agora está 39.753 postos de trabalho acima do nível pré-pandemia (fevereiro/2020). Especificamente na indústria, os dados do Caged apontam que o Rio de Janeiro liderou as contratações no Brasil.

“Sem dúvidas, 2021 está sendo o ano da retomada do desenvolvimento e da recuperação econômica. A expectativa da Firjan é que, nas próximas divulgações dos dados de empregabilidade, os resultados continuem positivos para os grandes setores e para a maioria dos municípios fluminenses”, avaliou Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan.

Em novembro, o setor industrial abriu 4.343 postos de trabalho. A Construção Civil (+1.962) seguiu se destacando, seguida por Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+952) e Fabricação de Produtos Alimentícios (+509).

No comércio, o saldo foi de 16.511 contratações. Os maiores volumes de contratações ocorreram nos segmentos Vestuário e Acessórios (+3.992), Hipermercados e Supermercados (+2.745) e Calçados e Artigos de Viagem (+1.969), movimento alinhado com o período de vendas de final de ano. Já o setor de Serviços abriu 15.383 vagas no mês com destaque para Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas (+3.085) e Transporte Rodoviário de Carga (+1.698).

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o estado do Rio já abriu 180 mil novas vagas de emprego com carteira assinada, distribuídas entre os setores de Serviços (+99,3 mil), Comércio (+40,9 mil), Indústria e Construção (+38,1 mil), e agropecuária (+1,9 mil).

Plataforma Retratos Regionais



A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais. Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada através deste link.