Lesão de Nino preocupa o Fluminense para a Libertadores

O zagueiro titular de Abel Braga foi desfalque de última hora na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Nino foi cortado antes do apito inicial, por causa de uma lesão no púbis, sentida ainda no aquecimento. Na coletiva após a partida do Campeonato Carioca, o treinador do tricolor carioca revelou que o defensor já havia reclamado de dores contra o Botafogo, e preocupa para a partida contra o Millionarios, da Colômbia, pela Libertadores.

– A preocupação maior é o Nino, porque é púbis. Quando contrai para fazer o arranque, a velocidade é que vem a dor. Acho que o Felipe (Melo) não será problema, vamos ver o (David) Braz, mas ali estou absolutamente tranquilo, conversei com o (David) Duarte, o Manoel e (Luccas) Claro foram muito bem. O Nino é mais duvidoso, mas os outros eu creio que não – disse Abel

Vale ressaltar que, David Braz e Felipe Melo foram poupados do encontro pela sétima rodada do estadual, porque apresentaram dores. Além disso, o substituto de Nino na partida que manteve o Flu na liderança da Taça Guanabara, David Duarte também saiu de campo por lesão, ainda no primeiro tempo.

Solidariedade

Nascido em Petrópolis, Luiz Henrique divulgou uma rifa para arrecadar doações para a cidade que sofreu com as chuvas na última terça-feira (15). Além disso, o Fluminense divulgou nas redes sociais um vídeo com uma sala cheia de mantimentos necessários para a população serrana. O clube está recebendo doações na sede das Laranjeiras, na rua Alváro Chaves, 41.