Lesão de Fabrício Bruno é grave e escancara problemas no DM do Fla

Fora de combate há quarenta dias, Fabrício Bruno deve ser desfalque para o Flamengo por mais tempo. O zagueiro teve um trauma no pé esquerdo, que ocorreu no Fla-Flu do dia 30 de março. A lesão nos ligamentos do local é considerada raríssima. O departamento médico rubro-negro optou por um tratamento conservador com corticoides, mas o atleta procurou especialistas em ortopedia que não descartaram cirurgia.

Fabrício chegou a ser relacionado para uma partida em abril, e estava escalado para iniciar o jogo, mas foi retirado antes da hora porque sentiu dores. O clube quis evitar ao máximo uma intervenção cirúrgica, mas o defensor buscou uma opinião externa e vai realizar exames de imagem para ver a necessidade ou não de operar. Como se trata do pé de um jogador de futebol, tanto a lesão, quanto o procedimento e a recuperação é considerado raro. Por isso, a previsão de recuperação neste caso é entre três e cinco meses.

Anunciado em fevereiro, o zagueiro estava sendo constantemente utilizado por Paulo Sousa antes de se lesionar: nove partidas. Além disso, o Departamento Médico do Flamengo, chefiado pelo médico Márcio Tannure, é contestado desde o ano passado. Em 2022, o panorama não mudou. Santos e Pedro foram desfalques contra o Botafogo, por causa de problemas musculares, e Pablo ficou no banco por precaução pelo mesmo motivo.

Foto: Márcio Tannure é contestado pela torcida do Flamengo – Marcelo Cortes / Flamengo

A lista de quem não passou pelo DM é pequena e assusta. Foram apenas seis jogadores de todo o elenco do Fla: Gabigol, Hugo, Andreas Pereira, Willian Arão, João Gomes e Everton Ribeiro. Nenhum destes teve problemas físicos em 2022. Enquanto isso, Vitinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Matheuzinho, Matheus França continuam sob supervisão dos profissionais de saúde do rubro-negro, antes de voltarem a ativa.

Foto: Fabrício Bruno atuou pela última vez contra o Fluminense, em março – Gilvan de Souza / Flamengo