Leonardo Giordano deixa a Secretaria de Cultura de Niterói

O secretário de Cultura de Niterói, Leonardo Giordano (PCdoB) está de saída do cargo e voltará para a Câmara dos Vereadores de Niterói. Dessa forma, a vereadora Walkiria Nictheroy (PCdoB), vereadora suplente do parlamentar, também está de saída da cadeira na Casa Legislativa, devido ao retorno de Giordano.

No entanto, a volta de Leonardo Giordano tem fins eleitorais. Eleito vereador de Niterói em 2020 com 2.676 votos, o parlamentar está de olho em uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ou seja, de acordo com a legislação eleitoral, o candidato está se licenciando do cargo público no executivo, para assim, poder pleitear a vaga de deputado estadual.

Nas redes sociais, o agora ex-secretário, agradeceu a Walkiria Nictheroy, sua suplente na Câmara dos vereadores.

“A Walkíria Nictheroy exerceu seu mandato de maneira impecável e combativa. Se tem alguém que merece continuar atuando com destaque na política, é a Wal, essa mulher jovem, negra, periférica e LGBTI+ cheia de garra e grandes ideias. Pessoa incrível, batalhadora, que certamente elevou o nível do debate na Câmara com sua atitude sempre combativa e propositiva. Eu fico muito honrado e emocionado com tudo que ela constrói e com certeza vai seguir construindo“, afirmou.

Divulgação

Na noite desta quinta-feira (31), Giordano participou da última atividade como Secretário de Cultura do Município. Em evento no Caminho Niemeyer, foi divulgado o edital de 2022 para o setor.

Um novo nome ainda não foi indicado pelo Prefeito Axel Grael (PDT).