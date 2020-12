Leonardo Caldeira permanece na Coordenação de Comunicação da prefeitura de Niterói

Leonardo Caldeira e Sousa é o nome indicado pelo prefeito eleito, Axel Grael para permanecer na Coordenação Geral de Comunicação da prefeitura de Niterói. Com vasta vivência na área de comunicação, ele é o atual coordenador, no governo do prefeito Rodrigo Neves, e recebeu o convite do próprio Axel para dar continuidade ao trabalho.

“Recebi o convite com muita alegria e fiquei honrado em poder continuar contribuindo e somando junto a comunicação da cidade. Recebi o convite do próprio Axel e fico feliz em somar com essa equipe que ele está construindo em um projeto de continuar fazendo a cidade de Niterói avançar, disse.

O currículo do Leo inclui passagens pela assessoria de imprensa da Neltur, Fundação de Artes de Niterói (FAN) no primeiro mandato do Rodrigo Neves (2012-2016), e a Secretaria de Cultura.

Há mais de 20 anos trabalhando com a comunicação, Leonardo é formado em jornalismo e tem experiência em webjornalismo, além da assessoria nas áreas de política, esporte e enogastronomia.

Leonardo é filho de Mário Sousa, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio.

Outro nome anunciado pela equipe do Axel Grael, para que assumir a Secretaria do Idoso é o ex-vereador Zaff Fernandes.