Léo Pereira é punido com suspensão e está fora da decisão da Libertadores

Zagueiro do Flamengo foi punido com o afastamento de duas partidas pela Conmebol

Além de ter os principais jogadores no departamento médico, o Flamengo ganhou mais um problema para a decisão da Libertadores, que será contra o Palmeiras no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), no dia 27 de novembro. O zagueiro Léo Pereira foi punido com dois jogos de suspensão pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e está fora da final.

No jogo de ida pela semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, o jogador deu uma cotovelada em León e recebeu o cartão vermelho do árbitro uruguaio Andrés Cunha, que relatou na súmula que o jogador praticou “conduta violenta”. Pela expulsão, o atleta flamenguista cumpriu a suspensão automática na partida da volta.

Segundo a Unidade Disciplinar da Conmebol, o atleta foi enquadrado no artigo 16 do código disciplinar, que prevê “suspensão de no mínimo duas partidas na competição ou por um período de tempo específico por conduta violenta ou por agredir jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais”.

Além da perda do jogador, o Flamengo também foi punido com uma multa de 4 mil dólares (R$ 22 mil). Léo Pereira não poderá recorrer da punilçao.