Lendas do rock. Curved Air e Renaissance tocam no Brasil e Annie Haslam quer voltar a Niterói

Confirmado! Super bandas inglesas Renaissance e Curved Air chegam ao Brasil, duas das mais importantes bandas do rock progressivo se apresentam no Rio.

Após shows esgotados em 2017, o Renaissance volta ao Brasil e, desta vez, acompanhado do também inglês Curved Air.

Os grupos apresentarão seus shows na íntegra e, ao final, prometem brindar ao público com clássicos de seu repertório e várias surpresas, unindo as vozes poderosas de Annie Harlam e Sonja Christina.

As bandas se apresentam dia 21 de março no Vivo Rio, 19 em São Paulo, no Espaço das Américas e depois para Belo Horizonte dia 22.

O Renaissance é uma costela que brotou dos Yardbirds, e celebra 50 anos carreira apoiado na voz de cinco oitavas de Annie Haslam e na maestria das composições de Michael Dunford.

O grupo mostrará seus clássicos mais reverenciados, como “Song For All Seasons”, “Northern Lights” e “Sounds of the Sea”, além do aclamado álbum “Symphony of Light”, lançado em 2014, que contém a faixa “Waterfall”, sobre as florestas brasileiras.

Em 2017, o grupo fez dois shows com lotação esgotada no Teatro Municipal de Niterói. A cantora, compositora e artista plástica Annie Haslam se apaixonou pela cidade. Foi ao MAC, conheceu o Rserva Cultural, mas em março quer voltar para conhecer a praia de Itaipu, que nos anos 80 encantou o colega Steve Hackett (ex-guitarrista do Genesis) que passou um dia lá com o pessoal da Rádio Fluminense FM, a Maldita.

Já o anárquico e revolucionário Curved Air iniciou sua trajetória em 1970, misturando folk, música eletrônica, fusion e elementos clássicos acompanhados de um violino.

O resultado foram oito álbuns de estúdio, com os três primeiros chegando ao top 20 britânico. O hit “Back Street Luv” (1971) é lembrado até hoje. Stewart Copeland, imortalizado como baterista do Police, foi responsável pelas baquetas da banda entre 1975 e 76. Além disso, ele e Sonja foram casados por 16 anos.

A parceria entre estas lendárias bandas do Rock Progressivo é inédita no Brasil, promessa de um evento inesquecível. O show do Renaissance celebra os 50 anos de carreira do grupo, trazendo um repertório recheado de hits, que contam a histórica do grupo.

É a primeira vez do Curved Air no Brasil. “Darei ao público tudo que quer ouvir. Desejo que sintam a minha alegria em estar no Brasil pela primeira vez. Minha resposta será fazer um show com tudo que possa fazê-los felizes!”, disse Sonja Kristina sobre o que esperar das apresentações.

ambientes confortáveis e seguros. O Top Cat Concert Series trouxe shows inesquecíveis como Steve Hackett (guitarrista do Genesis), PFM – Premiata Forneria Marconi e Carl Palmer ELP Legacy, Tommy e o fantástico musical Rumours of Fleetwood Mac, que encantou a todos em suas apresentações pela America Latina.

