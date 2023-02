Lenda do rock, Ozzy Osbourne se aposenta das turnês

Desbocado, inteligente, carismático, caricato, polêmico mas um grande artista, extremamente popular e do bem. Esse é Ozzy Osbourne, o cantor que agora resolveu dar um tempo. Osbourne cancelou sua turnê pelo Reino Unido e Europa afirmando que “não é fisicamente capaz” de se apresentar.

A lenda do Black Sabbath, de 74 anos de idade, passou recentemente por uma delicada cirurgia na coluna após uma queda em sua casa em 2019, que agravou ainda mais os ferimentos de um acidente de quadriciclo em 2003. A queda deslocou pinos e hastes de metal que ele tinha na coluna. No ano seguinte ao acidente doméstico, ele revelou que foi diagnosticado com doença de Parkinson há anos. Desde então, ele vem andando com auxílio de bengala e já havia comentado que tem dificuldades de locomoção.



Anunciando a notícia aos fãs por meio de comunicado emitido nas redes sociais, Ozzy disse que foi “provavelmente uma das coisas mais difíceis que [ele] já teve que compartilhar” e que “nunca teria imaginado que [seus] dias de turnê terminariam assim”.

Sinceramente, estou honrado com a maneira como todos vocês pacientemente mantiveram seus ingressos por todo esse tempo, mas com toda a consciência, agora percebi que não sou fisicamente capaz de fazer minha próxima turnê na Europa/Reino Unido, como sei que não conseguiria lidar com as viagens necessárias”, completou.

Ele concluiu agradecendo sua família, banda, equipe, os colegas da banda Judas Priest, que abririam os shows da turnê cancelada, e aos fãs “pela dedicação, lealdade, interminável apoio e por me dar a vida que eu nunca sonhei que teria”

“Eu amo todos vocês”, concluiu Ozzy.

Os fãs correram para enviar mensagens de apoio na caixa de comentários do roqueiro, desejando boa sorte: “Descanse, Ozzy. Você não tem nada a provar neste momento. Você não deve nada aos seus fãs. Vamos considerá-lo uma lenda, independentemente de suas futuras habilidades de turnê.”

Apesar das dificuldades, Ozzy ainda tinha a intenção de voltar a se apresentar. Em uma entrevista, ele falou sobre as suas questões de saúde e problemas de mobilidade após operações:

“É realmente horrível o que está acontecendo. É um pesadelo. Às vezes, eu esqueço. Estou deitado no sofá, vou me levantar e não posso mais fazer isso. Meu senso de equilíbrio está em todo lugar. Eu faço fisioterapia e estou tentando fazer as coisas sozinho. O progresso é um inferno, você não tem ideia. O problema é que minha cabeça está bem, minha criatividade está bem, meu canto está bem, mas eu simplesmente não consigo andar muito agora. Mas estou determinado a voltar ao palco, mesmo que seja pregado a uma placa com rodas. Ainda tenho muito no tanque. Estou determinado a voltar ao palco novamente. Ainda estou em recuperação e tenho um objetivo. E meu objetivo é voltar aos palcos. É a força motriz em mim. Sinto falta do meu público. Sinto falta de fazer shows. Sinto falta da minha tripulação. saudades da minha banda. Eu sinto falta de tudo. Minha família tem sido tão boa. Sou o homem da família, mas nunca estive tão acomodado em minha vida”, desabafou.

Por causa da saúde de Ozzy e da pandemia de Covid-19, os shows no Reino Unido e Europa da “No More Tours 2” tinham sido adiados uma série de vezes. A expectativa é de que as 19 apresentações – agora canceladas – aconteceriam entre maio e junho deste ano.

Em 2018, ele chegou a vir ao Brasil com essa turnê, que era anunciada como sua última turnê mundial. A última passagem de Ozzy pelo Brasil teve apresentações em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

