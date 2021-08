Lenda do futebol alemão, Gerd Müller morre aos 75 anos

Campeão da Copa de 74 sofria do Mal de Alzheimer

O ex-atacante alemão Gerd Müller, ídolo do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, faleceu neste domingo (15) aos 75 anos. Ele sofria do Mal de Alzheimer. A informação foi divulgada pelo Twitter do clube.

“O FC Bayern lamenta a perda de Gerd Müller. O mundo do FC Bayern hoje se paralisa. O clube e todos os seus torcedores estão de luto pela morte de Gerd Müller, que faleceu na manhã deste domingo, aos 75 anos”, informou o perfil o Bayern Brasil.

— FC Bayern Brasil (@fcbayernbr) August 15, 2021

Apelidado de “Der Bomber” (O bombardeiro), Müller marcou 68 em 62 jogos pela seleção alemã, ao longo de oito anos defendendo a seleção do país entre 1966 a 1974. Conquistou a Eurocopa de 1972 e a Copa do Mundo de 1974, marcando um dos gols na decisão, na vitória por 2 a 1 sobre a Holanda. Além disso, foi o maior goleador da história das copas, com 14 gols, até 2006, quando foi ultrapassado por Ronaldo Fenômeno, com 15. Em 2014, Miroslav Klose chegou a 16.

Pelo Bayern de Munique foram 566 gols em 607 partidas oficiais. Até hoje Müller é o maior artilheiro da história da Bundesliga, com 365 gols, sendo o máximo goleador do campeonato alemão em sete ocasiões. Venceu a liga em 1968/69, 1971/72, 1972/73, e 1973/74. Foi tricampeão europeu, entre 1974 e 1976, e venceu o Mundial disputado contra o Cruzeiro.